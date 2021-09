„Pro mě i pro Lucku je to první mistrovství světa. To, že nám klapla placka hned napoprvé, je úplně neuvěřitelné,“ rozplývala se Antonie Galušková.

/KRÁTCE Z BRATISLAVY/ Ve středu začalo v Bratislavě dlouho očekávané mistrovství světa ve vodním slalomu a hned první den to českým barvám cinklo. Značně k tomu přispěla i kajakářka Antonie Galušková ze Sušice, která s Kateřinou Minařík Kudějovou a Lucií Nesnídalovou vybojovaly v kategorii týmů (3xK1) světové stříbro.

