Tuto ´funkci´ si od Mezinárodní kanoistické federace (IFC) zasloužila díky brilantním výsledkům a postavení ve světovém žebříčku své věkové kategorie. A jak sama přiznává, když jí přišla pozvánka, s trochou nadsázky málem zbořila celý barák. „Pokud si dobře vzpomínám, bylo to v březnu loňského roku, kdy mi přišel e-mail, jestli bych neměla zájem jet na Hry jako předjezdec. První reakce? Vyskočila jsem radostí ze židle a utíkala to hned říct našim,“ usmívá se Antonie Galušková, pro kterou pozvánka na olympiádu v Japonsku moc znamenala.

Antonie Galušková v Tokiu.Zdroj: archiv Antonie Galuškové

„Byla jsem v tu chvíli fakt moc ráda, že se mi v juniorech dařilo a já tuhle šanci dostala. Těšila jsem se na novou zkušenost a na samotné Tokio,“ vzpomíná.

Kromě talentované kajakářky ze západu Čech, která mimo jiné vyhrála už dvakrát světový šampionát juniorů a letos byla v českých seniorských nominacích druhá za českou olympioničkou Kateřinou Minařík Kudějovou, se v Tokiu jako předjezdci sešli ještě čtyři Japonci, Francouz, Španěl a Slovinka.

„Pár z těchto lidí jsem už znala z mezinárodních závodů. Ačkoliv jsme se bavili všichni se všemi, nejvíce jsem vycházela asi s Evou Hočevar ze Slovinska,“ říká Galušková s tím, že se s parťačkou ze země mnoha krasových oblastí zná už pět let a stále se společně potkávají na světových či evropských šampionátech.

Přestože si velkou zkušenost užívala, život v covidové bublině nebyl zrovna procházkou růžovým sadem ani pro usměvavou dívku z Tedražic. „S ostatními předjezdci jsme se scházeli pouze u trati a pak jsme se potkávali už jen u snídaně a večeře, protože jsme se měli zakázáno stýkat i v hotelu,“ vypráví. Z neustálého testování pak musela mít mladá sportovkyně totálně podrážděné sliznice. „Musím říct, že to bylo pěkně depresivní, alespoň ke konci pobytu. Testovali nás skoro každý den,“ líčí.

„Převážnou většinu dne jsme strávili u trati, kde jsme měli jedinou možnost dýchat čerstvý vzduch. Pak před areál přijelo auto, které nás odvezlo před dveře hotelu. Personál nás doprovodil k výtahu, který jezdil jen do určitých pater. Zkrátka jsme nesměli opustit hotel,“ popisuje své dny na Hrách.

Z Tokia jako města tak neměla téměř nic. „Trochu mě to mrzelo, neboť jsem v Tokiu byla poprvé, ale my už vlastně předem ani nepočítali s tím, že by nás pustili ven. Viděla jsem velkoměsto jen z auta, když jsme jeli na letiště,“ hlesla, ale pak ze země vycházejícího slunce přidala jeden velký zážitek.

„Kousek od trati je letiště a právě přiblížení na jednu z přistávacích drah vede přes slalomový kanál. Stála jsem na startu mezi bloky a najednou mi pár set metrů nad hlavou proletěl Jumbo Jet (B747), který zrovna vyndaval podvozek. Asi si říkáte, že jsem úplný blázen, ale byla jsem jak malé dítě natěšené na Vánoce. Byla jsem z toho úplně odvařená,“ culí se Antonie Galušková, která mimochodem studuje na ČVUT dopravního pilota, a jejím velkým snem je pilotovat mohutné aeroplány.

Teď už je však Antonie Galušková doma a bilancuje: „Nemůžu říct, že by mě nemrzelo to, že jsem v Tokiu nezávodila, ale jsem ráda, že jsem si zrovna tuhle olympiádu vyzkoušela jako předjezdec. Minimálně mě to namotivovalo směrem k Hrám v Paříži v roce 2024, kam bych se moc ráda podívala už i jako závodník.“