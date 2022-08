Galušková slaví premiérový evropský titul. Zní to neuvěřitelně, jásá kajakářka

Naprostá fantazie, paráda, bravo! Mladá kajakářka ze Sušice Antonie Galušková získala na mistrovství Evropy ve vodním slalomu do třiadvaceti let, které od 11. do 14. srpna hostily České Budějovice, zlatou medaili v individuální kategorii K1. Pro jednadvacetiletou sportovkyni se jedná o premiérový titul v kariéře na evropském šampionátu.

Jednadvacetiletá kajakářka Antonie Galušková je premiérově mistryní Evropy do 23 let v kategorii K1. | Foto: facebook Antonie Galuškové, kanoe.cz