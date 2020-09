Teprve 19letá závodnice ze Sušice obsadila mezi dospělými kajakářkami na mistrovství Evropy deváté místo a přidala zlato ze soutěže hlídek!

Už jenom to, že se Antonie Galušková dostala do české ženské reprezentace, bylo velkým úspěchem. Jenže téhle holce od Sušice to nestačilo a s přehledem postoupila z kvalifikace do semifinále…

A dost?

Ne, pořád málo. Probila se až do finále.

„To bylo úplně libový,“ smála se Antonie Galušková po finálové jízdě, o které se jí v noci před semifinále zdálo, do kamery České televize, aniž tušila, co přijde o pár hodin později.

Deváté místo z individuálního závodu kajakářek totiž přebila zlatá medaile z hlídek, kterou získala spolu s Kateřinou Kudějovou a Veronikou Vojtovou.

„Já jsem tupec,“ říkala si dcera Vladislava Galušky, který je zároveň jejím trenérem, při chybě, kterou ovšem zkušeně napravila.

Už teď se můžeme těšit, co tahle věčně usměvavá dívka ze Sušice předvede o prvním říjnovém víkendu v polském Krakově na evropském šampionátu do 23 let.

Z juniorek má titul mistryně světa na singlkajaku.

Jak si povede o kategorii výš?

Zdeněk Soukup, Jakub Holý