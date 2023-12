V jednom z nich se přihlížejícím přímo v sále, ale i u televizních obrazovek představila i klatovská fighterka Klára Strnadová, která o evropský profesionální titul WAKO PRO vyzvala v disciplíně K1 do padesáti kilogramů šikovnou portugalskou soupeřku Ines Correia. A vedla si znamenitě.

Zdroj: Galavečer profesionálního boxu a K1

Osmadvacetiletá rodačka z Klatov, která se připravuje v klubu TKBC Praha pod vedením zkušeného trenéra Zdeňka Švamberka, měla souboj se světovou šampionkou v K1, plně pod kontrolou. Relativně čerstvá amatérská mistryně světa organizace WAKO už od úvodního gongu diktovala tempo zápasu, byla aktivní a soupeřku z Pyrenejského poloostrova permanentně zasypávala chirurgicky přesnými údery i kopy. Strnadová ve strojově rychlém tempu poctivě a neúnavně odpracovala všech pět vypsaných kol a nakonec vyhrála jednoznačně 3:0 na body. Kredit však zaslouží i portugalská soupeřka, která i přes to, že byla celý zápas v hluboké defenzivě a rukama nahoře, vydržela mezi šestnácti provazy kompletní porci patnácti minut.

Vítězství v Lucerně slavil i třiadvacetiletý člen Spartaku Kickbox Nýrsko Robert Kurka, který otevíral hlavní kartu s nepříjemným bojovníkem Leonem Karolem (Pablo Boxing Plzeň). Oba mladí borci se střetli v boxu nad 91 kilogramů na třikrát tři minuty a všem ukázali svůj obrovský potenciál. Kurka se snažil udávat tempo hry a byl aktivnější, ale velký aplaus si vysloužily také prvotřídní granáty, které Karol navzdory svojí nepříliš sportovní postavě, pravidelně vysílal. Vzájemný zápas vzal oběma tvrďákům hodně sil, což bylo vidět zejména ve třetím kole, ve kterém tempo přestřelky malinko opadlo. Z vítězství 2:1 na body se nakonec radoval Robert Kurka, ale klidně to mohlo skončit i obráceně.

Robert Kurka po vítězství nad Leonem Karolem.Zdroj: Czechfighters

Zlatým hřebem povedeného večera (kromě titulového boje Kláry Strnadové) byly dvě bitvy o světový titul WAKO PRO v disciplíně K1. Tu první v kategorii nad 94,1 kilogramů pro sebe ukořistil legendární Tomáš Hron, který porazil Maročana Zouhira Benadiho už v prvním kole na TKO (technický knockout). Hron získal nejen další pás ve své kariéře, ale dosáhl na jubilejní sté vítězství. Navíc byl uvedený do Síně slávy bojových sportů. Světový titul WAKO PRO v K1 putuje do Česka i ve váhové kategorii do 64,5 kg, ve které Václav Sivák porazil na body srdnatě bojujícího Maročana Anasse Ahmidoucha a na profesionální scéně zůstává i nadále neporažený (25 zápasů a 25 výher).

Výsledky hlavní karty (10 zápasů): Robert Kurka - Leon Karol (box nad 91 kg, 3x3, vítěz Kurka na body), Josef Vít - Radomír Dočekal (K1 do 75 kg, 3x3, vítěz Vít na body), Eliška Zemanová - Eva Erdélyová (K1 do 65 kg, 3x3, vítězka Zemanová na body), Jan Mašek - Radek Moravec (K1 do 70 kg, 3x3, vítěz Mašek na body), Tereza Dvořáková - Terezie Garbaczewská (K1 do 61 kg, 3x3, vítězka Dvořáková - vzdání soupeřky), Miroslav Slepička - Lukáš Stýblo (box do 82 kg, 4x3, vítěz Slepička 2. kolo RSC), Jan Šindelář - Kamil Káninský (K1 do 70 kg, 3x3, vítěz Šindelář na body), Klára Strnadová - Innes Correia (K1 European WAKO PRO title do 50 kg, 5x3, vítězka Strnadová na body), Tomáš Hron - Zouhir Benadi (K1 World WAKO PRO title nad 94,1 kg, 5x3, vítěz Hron na TKO), Václav Sivák - Anass Ahmidouch (K1 World WAKO PRO title do 64,5 kg, 5x3, vítěz Sivák na body). Výsledky předzápasů (4 boje): Adrian Kulišťák - Jakub Faifr (K1 do 77 kg, 3x3, vítěz Kulišťák na body), Gabriel Belza - Václav Koudelka (K1 do 65 kg, 3x3, vítěz Koudelka na body), Filippo Marchesini - Matěj Vlasák (K1 do 67 kg, 3x3, vítěz Marchesini 3. kolo KO), Johana Rochl - Kateřina Lisová (box do 66 kg, 4x2, vítězka Rochl na body).