Francois Delecour by se měl příští týden představit na Rallye Pačejov. | Foto: facebook F. Delecoura

Letošní ročník Invelt Rallye Pačejov, která se jede první říjnový víkend, ozdobí svým startem Francois Delecour. Francouzská legenda to potvrdila na sociálních sítích s odkazem na to, že ho v říjnu čeká ještě start na Rallye legend v San Marinu (7. až 10. října).

