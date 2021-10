Proti áčku Západočešky sice bojovaly jako nenasytné lvice, ale nakonec prohrály. Se zálohou celku z hlavního města si ale poradily poměrem 7:3 a na úvod ročníku získaly čtyři body. „Všechny zápasy jsme si moc užily. Bylo super si po roce opět zahrát soutěžní utkání a vidět fanoušky, jak nás povzbuzují,“ pochvalovala si klatovská stolní tenistka Petra Jehlíková.

Zdroj: Martin Mangl

„Se sparťanským áčkem jsme sice prohrály, ale bylo to velmi vyrovnané utkání, ve kterém nám chybělo trochu štěstí, abychom remizovaly. Druhé utkání proti béčku Sparty jsme zvládly a vyhrály. Za čtyři body jsme samozřejmě rády a myslím si, že je to dobrý start do sezony,“ dodala Jehlíková.

Zdroj: Martin Mangl

V příštím dvojkole jedou klatovské ženy na sever republiky, kde se střetnou s Litoměřicemi, a také Děčínem. Hraje se v sobotu 23. října od 10 hodin (v Litoměřicích), respektive 15 hodin (v Děčíně).

Zdroj: Martin Mangl

1. kolo: KST Klatovy – AC Sparta Praha 3:7

Sady: 16:24. Míčky: 343:353. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: Helena Hnojská, Andrea Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 20 minut. Sestava a body KST Klatovy: Zdeňka Marešová mladší 0:3, Petra Jehlíková 1:2, Andrea Hnojská 2:1. Čtyřhra: 0:1 (Marešová, Jehlíková – Tenglová, Škopková 1:3).

2. kolo: KST Klatovy – AC Sparta Praha B 7:3

Sady: 24:14. Míčky: 379:336. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: Helena Hnojská, Andrea Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Sestava a body KST Klatovy: Aneta Matoušová 2:1, Andrea Hnojská 3:0, Petra Jehlíková 1:2. Čtyřhra: 1:0 (Hnojská, Matoušová – Jaroňová, Handlová 3:2).