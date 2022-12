FOTOGALERIE: Sen o extralize se mladším žákům basketbalových Klatov rozplynul

/FOTO/ Bohužel. Mladí basketbalisté BK Klatovy do 14 let nezvládli poslední dva zápasy ligy mladších žáků, doma prohráli s lídrem ze Sokola Pražského i týmem Jižní Supi a postup do extraligy jim nakonec unikl. Velký sen se nestal realitou, klatovským hráčům zbyly jen oči pro pláč.

Žákovská liga mladších žáků (U14, 14. kolo): BK Klatovy (na snímku basketbalisté v bílých dresech) - Jižní Supi (modří) 43:48. | Foto: Jindřich Schovanec