Po poločase duelu s Plánicí to vypadalo na pořádný debakl Sokolek, protože nedokázaly vstřelit ani jednu branku, zatímco samy pětkrát inkasovaly.

Ale po obrátce se jim povedlo třikrát skórovat, čímž výsledek alespoň kosmeticky upravily. V týmu vítězné Plánice se střelecky dařilo především zkušené Martě Lupoměské, která se blýskla hattrickem.

Druhý duel třetího hracího dne přinesl parádní bitvu dvou dosud neporažených tým, Andělek a Kober. Bolešinské Kobry začaly zostra a už ve třetí minutě se ujaly vedení. Avšak více gólů v prvním poločase už nepadlo, byť několik slibných brankoivých příležitostí si oba týmy vypracovaly.

Brankářky odolávaly, a až na začátku druhé půle kapitulovala gólmanka Kobry, když sice prudkou střelu vyrazila, ale na dorážku už nedosáhla.

3. kolo zimní DAFL: Andělky Chanovice (tmavě fialové dresy) - Kobra Stars (růžové) 1:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Jenomže z vyrovnání se dlouho Andělky netěšily, neboť po dalších pěti minutách po pěkné akci Kobry už znovu vedly. Dvě minuty před koncem své vítězství pak pečetily třetí trefou do černého. Autorkou byla Hana Hájková, která se v zápase proti Chanovicím prosadila hned dvakrát.

Ve třetím utkání mezi PS Křeč Mochtín a Devilkami z Kláštera se dlouho čekalo na gól. Až ve druhé desetiminutovce padly dva, ovšem hodně rychle za sebou. A oba dva rozvlnily síť mochtínské Křeče.

3. kolo zimní DAFL: PS Křeč Mochtín (růžové dresy) - Devils Klášter (bílé) 5:3.Zdroj: Zdeněk Buček

Křečandy to ale na kolena nesrazilo a ještě do poločasu nepříznivý stav zvrátily a gólem do šatny se dostaly dokonce do vedení. Po změně strany přidaly ještě dvě branky. I když se Devilky snažily, povedlo se jim už jen snížit na rozdíl dvou branek. Lví podíl na vítězství Křeče měla třígólová Markéta Rajalová.

3. kolo zimní DAFL: PS Křeč Mochtín (růžové dresy) - Devils Klášter (bílé) 5:3.Zdroj: Zdeněk Buček

Zajímavostí je, že mochtínské fotbalistky vstřelily dvě branky z pokutových kopů. Tu první proměnila za hru rukou ve vápně jedné z Devilek Marie Hofmeisterová a tu druhou za stejný prohřešek – ruku - ovšem brankářky Vejskalové mimo vápno, Markéta Rajalová, jež dokonala hattrick.

Křeč se díky vítězství usadila v tabulce zimní soutěže na druhém místě, do čela se naopak prokopala bolešinská Kobra, která hraje ve skvělé formě. Oba týmy mají po sedmi bodech, o pořadí tak rozhoduje vzájemný zápas, který na penalty vyhrála ve druhém kole Kobra.

Na třetí místo po překvapivé prohře spadly Andělky. Na chvostu tabulky jsou dva týmy, jejichž bodové konto zatím zeje prázdnotou, a to šesté Blovice a sedmé Sokolky z Neznašov. Oba celky však mají odehrané jen dva zápasy.

Další kolo je na programu až první listopadovou sobotu. Blovice změří síly s Plánicí, Kobra vyzve Neznašovy a ve šlágru kola si to mezi sebou rozdají chanovické Andělky a PS Křeč Mochtín.

Výsledky 3. kola Zimní DAFL 2021/2022

Sokolky Neznašovy – Plánice 3:7

Poločas: 0:5. Branky: 30. Vendula Francová, 38. Natálie Hrachová, 40. Tereza Mundlová – 15., 28. a 41. Marta Lupoměská, 7. a 20. Zuzana Roubová, 5. Jana Makovcová, 20. Irena Ludvarová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský.

Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Vendula Francová, Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Magdaléna Hrachová, Natálie Hrachová, Natálie Verešová, Lucie Dubská, Martina Rendlová, Jitka Maňasová, Magda Marešová. Plánice: Martina Brožíková – Zuzana Roubová, Valérie Brožíková, Irena Ludvarová, Lucie Němcová, Jana Makovcová, Karolína Makovcová, Karolína Polenová, Helena Pliešovská, Marta Lupoměská.



Andělky Chanovice – Kobra Stars 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 31. Tereza Nováková – 36. a 48. Hana Hájková, 3. Jana Mazánková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský.

Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Veronika Marešová, Michaela Vonášková, Petra Vlčková, Kateřina Skuhravá, Zuzana Cikánová, Tereza Nováková, Jana Dudová. Kobra Stars: Barbora Babková – Jana Nováková, Tereza Podmajerská, Jana Mazánková, Hana Hájková, Monika Farná, Michaela Röschelová, Kateřina Kohoutová.



PS Křeč Mochtín – Devils Klášter 5:3

Poločas: 3:2. Branky: 20., 25. a 44 z penalty Markéta Rajalová, 19. Marie Hofmeisterová z penalty, 39. Petra Levá Strnadová – 12. Hana Křížová, 15. Eva Mašková, 49. Denisa Milotová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský.

PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Markéta Rajalová, Petra Levá Strnadová, Pavlína Bučková mladší, Gabriela Kaňáková, Marie Hofmeisterová, Veronika Petrů. Devils Klášter: Nicol Vejskalová – Denisa Milotová, Hana Křížová, Karolína Dlouhá, Karin Kepková, Emma Jabůrková, Šárka Andělová, Magdaléna Šimečková, Eva Mašková, Petra Kovaříková.

Tabulka:

1. Kobra Stars (10:8, 7 bodů), 2. PS Křeč Mochtín (13:9, 7 bodů), 3. Andělky Chanovice (11:9, 6 bodů), 4. Devils Klášter (15:13, 4 body), 5. Plánice (10:10, 3 body), 6. Topovky Blovice (7:10, 0 bodů), 7. Neznašovy (6:13, 0 bodů).

Autoři: Yvetta Chmelová, Martin Mangl