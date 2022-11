Interobal navíc podruhé v sezoně (a podruhé v řadě) udržel vzadu čisté konto, což byl hlavní cíl. „Zápas hodnotím dobře, povedl se nám hlavně první poločas, ve kterém jsme de facto rozhodli. Ve druhé půli se utkání spíš už jen dohrávalo. My jsme se soustředili především na to, abychom nedostali branku. Od trenéra jsme totiž měli slíbeno, že když vyhrajeme s nulou vzadu, tak dostaneme volno. To se nám povedlo, takže jsme moc rádi," hodnotil utkání s Brnem pro klubový facebook plzeňský futsalista Michal Holý, jenž soupeři vstřelil dvě branky.

Interobal Plzeň - Helas Brno 6:0 (4:0)

Zdroj: facebook SK Interobal Plzeň

Branky a nahrávky: 5. Seidler (Holý), 7. Seidler (Künstner), 12. Holý (Künstner), 18. Holý (Seidler), 26. Seidler (Rešetár), 36. Knobloch. Rozhodčí: Řeháček, Nešněra – Špindlerová. ŽK: 0:2 (35. Klimek, 39. Šarközy). Diváci: 300. Sestava Interobalu: Vahala, Němec - Rešetár, Rick, Maur, Seidler, Künstner, Křivánek, Holý, Kozár, Štrajt, Knobloch, Buchta. Sestava Helasu Brno: Klimek – Lukšija, Šarközy, Havel, Zdráhal, Matejov, Mužík, Danko, D. Cupák, Svoboda.

FOTO: Interobal uštědřil Brnu kanára. Seidler dal hattrick