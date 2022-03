Pro vítězství v hlavní kategorii mužů do 39 let si až z daleké Jihlavy přijel běžec Martin Obereiter, jenž pomyslnou cílovou pásku proťal v čase 24:22 minuty. „Zároveň pro sebe uzmul cennou vrchařskou prémii,“ zdůraznil Karel Voráček.

Zdroj: Ešus liga TV / Michal Král

Stejného výsledku mezi ženami dosáhla také nestárnoucí Blanka Šindelářová. „I ta se stala celkovou vítězkou a vyhrála vrchařskou prémii, která byla připravena přibližně 4,3 km od startu,“ vysvětlil hlavní organizátor, jenž od závodníků po skončení Běhu okolo Komošína sesbíral jen kladné ohlasy. „Trasa závodu se všem moc líbila, takže jsem byl moc spokojený,“ doplnil.

FOTOGALERIE: Hokejisté Vizi zdolali Nýrsko a stali se vítězi Šumavské ligy

Bezprostředně po skončení třetího dolanského klání došlo v sále místního hostince na návsi také k vyhlášení celkového pořadí seriálu. Hlavní mužskou kategorii do 39 let vyhrál Patrik Jung ze Kdyně, který během trilogie posbíral 39 bodů. Dalšími vítězi se v mužských kategoriích se stali: Tomáš Görner (od 40 do 49 let), Josef Boček (od 50 do 59 let), Jaroslav Pudil (od 60 do 69 let) a nejstarší účastník seriálu František März z Koutu na Šumavě (nad 70 let).

Běh okolo Komošína - vyhlášení, ceny pro nejlepší běžce.Zdroj: Karel Voráček

Ženskou kategorii do 34 let ovládla klatovská atletka Martina Jandová, v kategorii něžnějšího pohlaví od 35 do 44 let kralovala Marie Spasová, která jako jako jedna ze tří účastníků svou kategorii vyhrála ve všech třech případech (společně s Josefem Bočkem a Jaroslavem Pudilem). Nejstarší kategorii žen nad 45 let pak opanovala se ziskem jednačtyřiceti bodů Dagmar Rudolfová.

Běh okolo Komošína (6,2 km)

Muži do 39 let: 1. Martin Obereiter (Jihlava, 24:22), 2. Patrik Jung (Kdyně, 24:43), 3. Václav Lorenc (Fit Luby, 24:53), 4. Petr Urban (JSDH Chudenice, 25:00), 5. Marek Dietl (Nezdice, 25:25), 6. Michal Král (Klatovy, 26:18), 7. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 27:46), 8. Michal Peták (Klatovy, 29:13), 9. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 29:28), 10. Pavel Brož (Plzeň, 30:31), 11. Martin Hřebec (Lužany, 32:50, 12. Tomáš Kutka (Lužany, 33:01), 13. Radek Hejna (Sobětice, 46:33).



Muži od 40 do 49 let: 1. David Kellner (Stříbro, 24:32), 2. Miroslav Pohl (SKP Nymburk, 25:15), 3. Jiří Kučva (Všenice, 25:43), 4. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 26:03), 5. David Janda (SDH Malá Víska, 26:19), 6. Martin Sokol (AIXON, 26:30), 7. Petr Bechyně (Štefko Team, 27:06), 8. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 27:54), 9. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 28:42), 10. Kamil Šerý (Sokol Dolany, 31:08), 11. Petr Dvorský (Hujerojc, 33:06), 12. Jiří Bejček (Sokol Dolany, 33:49), 13. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 37:03).



Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 26:50), 2. Karel Žambůrek (Domažlice, 29:52), 3. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 35:43), 4. Peter Lorenz (Kdyně, 40:11). Muži od 60 do 69 let: 1. Jaroslav Pudil (M2 Sport Bečvář Strakonice, 27:03), 2. Jiří Vrabec (Fírové, 28:26), 3. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 33:58), 4. Václav Svítil (SKP Olymp Praha, 35:20), 5. Miroslav Hanzlík (Eaglovice Team, 37:18). Muži nad 70 let: 1. Petr Janový (Plzeň, 49:14), 2. František März (Kout na Šumavě, 55:00).



Ženy do 34 let: 1. Martina Jandová (Atletika Klatovy, 32:11), 2. Romana Vacková (Klatovy, 34:51), 3. Karolína Hessová (Vrhaveč, 37:31). Ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 30:48), 2. Hana Hanzlíková (Eaglovice Team, 31:06), 3. Ivana Špatenková (Dolany, 37:03), 4. Radka Ouřadová (Sokol Dolany, 38:40), 5. Pavla Kučvová (Všenice, 38:56), 6. Petra Bučková (Eaglovice Team, 39:24), 7. Libuše Tichá (Brnířov, 40:15). Ženy nad 45 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 29:34), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 33:08).

Konečné pořadí Zimní běžecké ligy

Muži do 39 let: 1. Patrik Jung (39 bodů), 2. Petr Urban (31 bodů), 3. Václav Lorenc (25 bodů), muži od 40 do 49 let: 1. Tomáš Görner (37 bodů), 2. David Kellner (30 bodů), 3. David Janda (27 bodů), muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (45 bodů), 2. Peter Lorenz (27 bodů), 3. Karel Žambůrek (26 bodů), muži od 60 do 69 let: 1. Jaroslav Pudil (45 bodů), 2. Milan Lukačišin (33 bodů), 3. Miroslav Hanzlík (14 bodů), muži nad 70 let: 1. František März (41 bodů), 2. Petr Janový (30 bodů), ženy do 34 let: 1. Martina Jandová (28 bodů), 2. Vendula Haladová (28 bodů), 3. Adéla Strejcová (22 bodů), ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (45 bodů), 2. Radka Ouřadová (22 bodů), 3. Ivana Špatenková (22 bodů), ženy nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (41 bodů), 2. Blanka Šindelářová (30 bodů), 3. Mirka Zámečníková (11 bodů).

Svátek basketbalu se blíží. Na Easter Cupu se letos představí přes padesát týmů