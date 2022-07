17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky.Zdroj: Marcela Ištványiová

Jedenáctý díl v kalendáři letošního ročníku Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu, jehož je akce nedaleko Klatov již tradiční součástí, si podmanili klatovští atleti. Výkonem 28:48 minuty zvítězil Vojtěch Koželuh, který si připsal pomyslný zlatý hattrick. Koželuh podal v Dolanech fantastický výkon.

Ačkoliv archaismem zaprášený rekord Jiřího Vojáka z roku 2009 nepřekonal, mohl se s úsměvem radovat z osobního maxima na této náročné trati.

Na druhém místě v hlavní mužské kategorii do 39 let (ale i celkově) skončil jeho o čtyři roky mladší oddílový kolega Jiří Procházka (29:21) a třetí doběhl v čase 30:03 minuty Ondřej Teska – jak jinak, než z Atletiky Klatovy.

Všichni muži kromě pánů nad 70 let běželi v Dolanech dva okruhy o celkové délce 8,1 km. Ženy pak absolvovaly poloviční distanci (stejně jako muži nad 70 let a juniorské kategorie). Mezi aktéry něžnějšího pohlaví - bez ohledu na vypsané věkové kategorie - kralovala Blanka Šindelářová z Blovic, která do cíle u dolanského koupaliště dosvištěla v neuvěřitelně rychlém čase 16:41 minuty. Na druhém příčce skončila mladičká běžkyně z Plzně Nikola Hatová (17:12 minuty) a pro bronz si dospurtovala Ida Kubrová (závodící za TSV Regen).

„Mám ohlasy, že se závod líbil, takže já jsem spokojený,“ řekl Deníku Karel Voráček z agilního pořadatelského sboru TJ Sokol Dolany. „Děkuji obci Dolany, členům Sokola a rodině za pomoc při organizaci, ale také všem účastníkům, že přijeli a akci si užili,“ doplnil navýsost spokojený Voráček.

17. ročník Běhu přes Vorlíky (Dolany)

Vítězové jednotlivých kategorií:



Muži do 39 let (8,1 km): Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 28:48).

Muži od 40 do 49 let (8,1 km): Miroslav Pohl (Post. Kecky, 31:18).

Muži od 50 do 59 let (8,1 km): Norbert Švarc (Mílaři Domažlice, 34:06).

Muži od 60 do 69 let (8,1 km): Jiří Vrabec (Fírové, 38:38).

Muži nad 70 let (4,05 km): Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 18:43).



Ženy do 34 let (4,05 km): Nikola Hatová (Plzeň, 17:12).

Ženy od 35 do 44 let (4,05 km): Ida Kubrová (TSV Regen, 17:44).

Ženy nad 45 let (4,05 km): Blanka Šindelářová (Blovice, 16:41).

Junioři (4,05 km): Jiří Kodýtek (Sokol Dolany, 21:08).

Juniorky (4,05 km): Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 18:35).



Doprovodné kategorie:



Muž a žena okresu Klatovy: Vojtěch Koželuh a Dagmar Rudolfová.

Dolaňák a Dolaňačka roku: Kamil Šerý a Ivana Špatenková.

Šnek roku: Pavel Ouřada.

Vítězové vrchařských prémií: Radek Holub a Nikola Hatová.

Nejstarší účastník: František März z Koutu na Šumavě (1943).

Miss: Jana Kocábová.



