V obou zápasech ale Západočešky tahaly za kratší konec provazu a nakonec odjely se dvěma porážkami 0:3. „Bohemka byla jednoznačně lepší, šikovnější, hrála chytře a hlavně nedělala tolik chyb. My naopak těch chyb dělaly hodně. Ať už to byl příjem nebo hra v poli,“ litovala vedoucí klatovského družstva Tereza Egerová.

Klatovanky možná doplatily také na to, že do hlavního města jely značně oslabené. „Postrádaly jsme tři holky ze základní sestavy, ale na to se rozhodně nechceme vymlouvat. Soupeřky vyhrály zaslouženě, nám zatím venkovní zápasy nejdou, nejsou nám zkrátka moc souzeny,“ nehledala Egerová výmluvy.

Po víkendových zápasech patří děvčatům z Pošumaví aktuálně sedmá příčka. O další body se Klatovy poperou až 7. prosince proti rezervě Střešovic, kterou přivítají na domácí půdě.

11. kolo: Bohemians Praha – Volejbal Klatovy 3:0 (14, 15, 17), Tatran Střešovice B – České Budějovice 3:1 (14, -20, 15, 20), Žďár nad Sázavou – Příbram 1:3 (-19, -21, 12, -16), Juliánov – Volejbal Plzeň B 3:0 (21, 23 ,20).

12. kolo: Bohemians Praha – Volejbal Klatovy 3:0 (15, 18, 23), Střešovice B – České Budějovice 3:0 (26, 14, 23), Žďár nad Sázavou – Příbram 3:0 (23, 20, 22), Juliánov – Volejbal Plzeň B 3:0 (16, 13, 13).