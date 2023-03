Na všech třech tratích navíc vytvořila nové oddílové rekordy Atletiky Klatovy. Třetí místo pak za svoje výkony a úspěchy ukořistil sjezdař David Janda, člen Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje (AIK) z TJ SA Špičák.

FOTO, VIDEO: Šrail triumfoval na Šumavském skimaratonu. Užil jsem si to, řekl

Mezi dospělými sportovci tentokrát kralovaly velmi tvrdé údery, ostré lokty, nemilosrdné kopy v podání třiadvacetiletého kickboxera Luboše Vanky ze Spartaku Nýrsko. Na druhém místě skončil o šestnáct let starší fotbalista TJ Sokol Mochtín Jiří Dolejš, který však nebyl oceněný za kopání do míče, ale za vítězství v ultra náročném MTB závodě 1000 miles. Třetí příčku obsadil momentálně zraněný fotbalista divizního SK Klatovy 1898 Antonín Presl.

Jiří Dolejš, druhý nejúspěšnější sportovec roku 2022 v kategorii jednotlivci - dospělí. Zdroj: Jindřich Schovanec

Mezi kolektivy vládli mladší žáci klatovského basketbalového klubu a výběr talentovaných fotbalistů Okresního fotbalového svazu Klatovy (OFS Klatovy) do 12 let. Cenu pro nejúspěšnější dospělý kolektiv získali po roce opět fotbalisté. Tentokrát však divizionáře z SK Klatovy 1898 vystřídali borci z FK Okula Nýrsko, vicemistři krajského přeboru z minulého ročníku 2021/2022, kteří už netrpělivě vyhlížejí start jarní část sezony aktuální (již v sobotu ve Stříbře).

VIDEO: Záznam ze slavnostního večera v klatovském divadle

Zdroj: Youtube

Co se týče trenérské kategorie, tam triumfoval Vladislav Galuška (KVS Sušice) před koučem z Atletiky Klatovy Lukášem Beštou a Karlem Kalivodou, lodivodem již zmiňovaných fotbalistů FK Okula Nýrsko. Jako tři nejúspěšnější rozhodčí byli oceněni Rudolf Salvetr (basketbal), Václav Kosnar (lední hokej) a Ivan Šlajs (plavání). Do Síně slávy byl uveden dlouholetý vynikající rozhodčí, sekretář OFS Klatovy a milovník fotbalu (zejména toho v Pošumaví) Miroslav Sedlmaier, za kterého přišla cenu převzít jeho vnučka.

Vytrvalkyně Marcela Joglová převzala ocenění Krájanek roku.Zdroj: Jindřich Schovanec

Již podruhé v historii ankety došlo na slavnostní vyhlášení také na ocenění Krájanek roku. Vloni tuto cenu získali odchovanci klatovského hokeje Sebastián Malát, Lukáš Kaňák, Radek Mužík, Michal Moravčík a David Jiříček.

Do rodiny Jiříčků přibyla trofej i letos, a to díky hokejistovi Adamovi Jiříčkovi (mladší bratr Davida Jiříčka), který se ve svém mladém věku už prodral do prvního týmu extraligové Plzně. Stejnou trofej si osobně převzala i Marcela Joglová z Plánice u Klatov, úspěšná česká vytrvalkyně a olympionička.

Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy za rok 2022

Jednotlivci – mládež: 1. Bára Galušková (Klub vodních sportů Sušice, vodní slalom), 2. Kristýna Hozmanová (Atletika Klatovy, atletika), 3. David Janda (TJ SA Špičák, sjezdové lyžování), 4. Karolína Machová (Atletika Klatovy, atletika), 5. Šimon Lehký (ABC Železná Ruda, cyklistika), 6. Eliška Hostková (TJ Sušice, atletika), 7. Anežka Nová (Šachklub Sokol Klatovy, šachy), 8. Šimon Janoušek (LTK Klatovy, tenis), 9. Barbora Beštová (Sportovní klub Volejbal Klatovy, volejbal), 10. Václav Osvald (HC Klatovy, hokej), 11. Gabriel Göndör (FK Okula Nýrsko, fotbal), 12. Jan Žatko (JUDO Klatovy, judo).



Bára Galušková, vodní slalomářka z KVS Sušice.Zdroj: Jindřich Schovanec



Jednotlivci – dospělí: 1. Luboš Vanka (Spartak Nýrsko, kickbox), 2. Jiří Dolejš (TJ Sokol Mochtín, fotbal, MTB cyklistika), 3. Antonín Presl (SK Klatovy 1898, fotbal), 4. Jiří Bešta (Atletika Klatovy, atletika), 5. Václav Kubát (BK Klatovy, basketbal), 6. Josef Roubal (SHC Klatovy, hokej), 7. Zuzana Mautnerová (bez klubu, kulturistika), 8. Denisa Šlajsová (Plavecký klub TJ Klatovy, plavání).



Mladší žáci BK Klatovy do 14 let.Zdroj: Jindřich Schovanec



Kolektivy – mládež (bez pořadí): BK Klatovy do 14 let (basketbal), výběr fotbalistů OFS Klatovy do 12 let (fotbal). Kolektivy – dospělí: FK Okula Nýrsko (fotbal). Trenéři: 1. Vladislav Galuška (KVS Sušice, kanoistika), 2. Lukáš Bešta (Atletika Klatovy, atletika), 3. Karel Kalivoda (FK Okula Nýrsko, fotbal), 4. Josef Korbel (OFS Klatovy, fotbal), 5. Radek Mašát (Sport Club Klatovy, florbal). Rozhodčí (bez pořadí): Rudolf Salvetr (basketbal), Václav Kosnar (lední hokej), Ivan Šlajs (plavání). Síň slávy: Miroslav Sedlmaier. Ocenění Krajánek roku: Marcela Joglová (atletika), Adam Jiříček (lední hokej).

FOTOGALERIE: V Klatovech ocenili nejlepší sportovce, ale i trenéry a rozhodčí