Diváci mohli vidět parádní bitvy o tituly na tratích 3 km, 12 km a premiérově také v závodě na 400m Stadion. Ve městě karafiátů se dařilo Pavlu Hrdinovi, který vyhrál obě delší trasy, plzeňský Pavel Krejčí zase vybojoval dvě stříbra a bronz a mezi ženami získaly dva cenné kovy Stanislava Babušková s Terezou Lomnickou. „Konečně se mi podařilo vyhrát na 3 km. Sice tam bylo pár zaváhání, ale nakonec to stačilo. A cinklo to i na trati 12 km,“ napsal na svůj facebookový profil Pavel Hrdina.

Zdroj: MČR v OCR 2020

Akce se celkově podařila, což ostatně Deníku potvrdil také Zdeněk Strejc, jeden z pořadatelů a členů ČAPS. „Mistrovství jsme vyhodnotili pozitivně, povedlo se to. I od závodníků a diváků jsme měli vesměs kladné reakce. Jasně, vždycky se najde něco, co by se mohlo udělat lépe, ale tak to prostě už bývá,“ bilancoval Strejc s tím, že se velice povedly i nedělní dětské závody. „Přišlo kolem padesáti až šedesáti dětí, což vzhledem k letošní situaci s koronavirem není špatné. Závodníků od 14 let bylo něco okolo čtyř stovek, to je také celkem dobré číslo,“ pochvaloval si.

Strejc společně s dalšími členy národní asociace nezahálí a už vyhlíží další ročník, který by měly hostit opět Klatovy. „Ano, už začínáme spřádat plány na příští rok. Určitě se pokusíme šampionát ještě vylepšit, více a lépe využít zdejší lokality. Následující mistrovství se však nebude konat v srpnu, ale pravděpodobně někdy na konci května. Tedy tak, aby se uskutečnilo ještě před evropským a světovým šampionátem,“ dodal Strejc.

MČR V OCR 2020



3K ELITE muži: 1. Pavel Hrdina, 2. Pavel Krejčí, 3. Tomáš Vorobok, ženy: 1. Stanislava Babušková, 2. Tereza Lomnická, 3. Lenka Buturová.

12K ELITE muži: 1. Pavel Hrdina, 2. Petr Dorňák, 3. Pavel Krejčí, ženy: 1. Tereza Schejbalová, 2. Stanislava Babušková, 3. Zuzana Kocumová.

400m Stadion muži: 1. Tomáš Tvrdík, 2. Pavel Krejčí, 3. Ondřej Hořejší, ženy: 1. Lucie Königová, 2. Michaela Matúšová, 3. Tereza Lomnická.