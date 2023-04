Čtvrtý zápas, čtvrtá porážka. A zase velice vysoká. Ragbisté Rugby Šumava Nýrsko, kteří už nějakou to dobu nastupují ve společenství s Českými Budějovicemi, schytávají v první lize patnáctkového ragby jeden drsný příděl za druhým. Naposledy prohráli na domácím hřišti v areálu JČU v Českých Budějovicích s Přeloučí jednoznačně 0:74.

„Jejich styl nám asi nesedí," přiznal jeden z hrajících trenérů týmu Roman Kodera a narážel tím na fakt, že proti Přelouči ragbisté odehráli už svoje druhé utkání v letošní sezoně, ale ani tentokrát v zápase neurvali ani jeden bod (první zápas skončil výsledkem 0:88). „Přitom z toho zápasu mám takový zvláštní pocit. Neřekl bych, že Přelouč si něco vypracovala, ale nemilosrdně trestala naše chyby a odcházející fyzičku," tvrdil zkušený kouč.

Jihozápadní výběr urostlých tvrďáků zatím v české skupině první ligy působí spíš jako otloukánek. Čtyři zápasy, čtyři porážky, skóre 12:317.

„Bavíme se o tom vlastně pořád. Tato skupina první ligy je prostě nad naše síly. Máme tři soupeře, z nich všichni mají ambice postoupit do extraligy. Výjimkou je pouze béčko Říčan, které tam postoupit vlastně nemůže, ale kvalitativně je na stejné úrovni," poukázal Roman Kodera. „Pro nás je to obrovská škola, ale myslím si, že kdybychom nehráli druhou nejvyšší soutěž a hráli bychom o soutěž níž, tam bychom zase dominovali my," říká ostřílený ragbista.

„V naší situaci by nám hodně pomohlo to, kdybychom měli možnost nějakým způsobem rozšířit a omladit kádr, ale je to hrozně složité," krčí rameny. Z dosavadních přídělů si ale těžkou hlavu nedělá. „Nemyslím si, že je to pro nás nějaké demotivující. Myslím tím dostávat takové příděly. Těch zápasů zase tolik nehrajeme, aby nám výsledky tuhle krásnou hru znechutily," vysvětluje Kodera.

Ten už se těší na souboje v nadstavbě, ve kterých by ragbisté narazí na další týmy z moravské skupiny. „Nováčkem tam je rakouský RC Donau Vídeň, ale myslím si, že třeba s ostatními celky (Bystrc, Havířov i Sokol Mariánské Hory) bychom mohli hrát vyrovnanější partii," má jasno.

Nyní ale nýrským a budějovickým ragbistům zbývají odehrát dva zápasy základní části. Už v neděli se představí v Petrovicích u Prahy, kde od 13 hodin změří síly s domácími mladíky, kterým v tabulce aktuálně patří druhá příčka - o skóre za vedoucí Přeloučí. Třetí je rezerva extraligových Říčan.

