Úvodní utkání jedenáctého pokračování letošní zimní sezony přineslo koncert v podání vedoucí bolešinské Kobry Stars. A to jak herní, tak střelecký. Kobry si s chutí zastřílely proti neznašovským Sokolkám, jejichž gólmanka lovila míč ze své sítě hned třináctkrát. Naopak strážkyně bolešinské svatyně neinkasovala ani jednou. V tomto soutěžním ročníku to bylo nejvýraznější vítězství. A ještě jeden rekord přinesl tento duel. Postarala se o něj Kobra Jana Mazánková, a to svou přesnou muškou, když se do černého trefila hned desetkrát.