Prvních čtrnáct šachovnic v kategorii chlapců a šest šachovnic v kategorii dívek byly přenášeny on-line na webových stránkách Sokola Klatovy vytvořených pro mistrovství České republiky. Jejich doprovod mohl partie sledovat v samostatné místnosti na promítacím plátně.

V hlavním sále se promítalo na velkoformátovém plátně šest šachovnic, které se hrály na pódiu. Naživo mohl doprovod sledovat partie v hlavním sále na delších stranách za hráči. Zároveň se hrály doprovodné turnaje Open, mládež v kategoriích HD10 a HD12 (hoši i dívky do 10 a 12 let).

V kategorii chlapců do 8 let vedl po prvním dni Tomáš Zelenka z TJ Plzeň Košutka s plným počtem bodů před pěticí pronásledovatelů se získanými pěti body. U dívek vedla trojice Kira Tarielašvili z Beskydské šachové školy Frýdek-Místek, Barbora Tykalová ze Sokola Klatovy a Ellen Topenčíková z ŠK Spartak Čelákovice, všechny s pěti body.

Druhý den již probíhaly napínavé boje o medaile. Plzeňský Tomáš Zelenka nechal všechny pronásledovatele za sebou a ziskem 8,5/9 přesvědčivě vyhrál. Druhý byl Mikhail Lutskiy ze šachové školy Hříbata. O bronzové medaili se rozhodovalo v poslední partii, když klatovský talent Jan Tomeš jako jediný zkazil Zelenkovi stoprocentní bilanci a remízou vybojoval skvělé 3. místo, čímž dosáhl na největší úspěch své šachové kariéry. Výborně si počínali i další klatovští hráči, když se v první dvacítce na 16. místě umístil Martin Vostracký (5,5 bodů), o půl bodu méně pak vybojoval na osmnáctém místě Dominik Tomeš.

Mezi dívkami měla doslova na šampionátu nejpevnější nervy Kira Tarielašvili, když v 8. kole otočila naprosto prohranou partii a se 7,5 body získala zlatou medaili. Se sedmi body skončila druhá Ellen Topenčíková a třetí domácí Barbora Tykalová. Tyto hráčky zbytku startovního pole utekly.

Obdiv zaslouží především výkon šestileté domácí naděje Barbory Tykalové, která, přestože ještě pořád chodí do mateřské školy, dokázala po zisku mistryně Čech dívek do 8 let v loňském roce vybojovat medaili i na republikové úrovni. Vynikající 6. místo obsadila další domácí hráčka Svatava Kindelmannová.

„Turnaj byl z pohledu našeho oddílu velmi vydařený. Získali jsme dvě medaile, což je velký úspěch. Honzík Tomeš navíc díky svému mladému věku bude na mistrovství České republiky moci startovat i příští rok a určitě bude patřit k favoritům. Těší nás také to, že jsme i po koronavirové době měli na šampionátu nejpočetnější zastoupení. Je vidět, že covid pro tuto kategorii neměl výraznější negativní vliv,“ těšilo trenéra Šachklubu Sokol Klatovy Karla Nováčka, jenž byl zároveň hlavním pořadatelem akce.

„Z tohoto pohledu mám radost, že se mistrovství vydařilo a všechno proběhlo v pořádku. Velké poděkování patří všem hráčům, rodičům, ale také Městu Klatovy, Plzeňskému kraji a sponzorům,“ doplnil spokojený Karel Nováček.

Výsledky doprovodných turnajů:

Chlapci do 10 let: 1. Rodan Černý (Bohemians Praha), 2. Daniel Kreuzman (Sokol Klatovy), 3. Štěpán Kohout (Spartak Čelákovice). Dívky do 10 let: 1. Linda Štěpánková (TJ AERO Odolena Voda), 2. Simona Šilhánková (ŠK Líně), 3. Anna Jenčová (ŠK Líně). Chlapci do 12 let: 1. Matěj Křivka (TJ Sokol Plzeň-Letná), 2. Adam Rudlof (Sokola Domažlice), 3. Tomáš Strnad (ŠK Na Smetance). Kategorie OPEN: 1. Filip Holý (Bohemians Praha), 2. Marek Fizer (Interchess), 3. Matyáš Roubal (Sokol Klatovy).

