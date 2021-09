Nejmladším účastníkem premiérového běhu v Braníčkově nedaleko Nemilkova byl tříletý Hynek Theimer, naopak nejstarším pak nestárnoucí Josef Růžička ze Železné Rudy, jemuž je už dvaaosmdesát let.

Nejrychlejší závodníkem v běhu do kopců (vrchařské úseky) i celkovým vítězem se stal stejně jako v nedávném Běhu klatovskou kolonádou člen Atletiky Klatovy Vojtěch Koželuh. „Zároveň stanovil traťový rekord časem 36:00 minuty a stal se tak i absolutním vítězem Běhu Rajským údolím. Stejného úspěchu pak dosáhla Marie Spasová mezi ženami bez rozdílu věku,“ upřesnil Pavel Ouřada.

V Braníčkově si na své přišli nejen dospělí závodníci, ale také děti. „Děti běžely distance od 50 do 800 metrů,“ řekl Ouřada s tím, že dětských závodů se zúčastnilo celkem třiatřicet malých nadšenců do běžeckého sportu.

