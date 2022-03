„Panovaly ideální podmínky, na náš závod až nezvyklé. Celkově se běželo rychleji, než roky předešlé, o čemž vypovídají rekordy zaběhnuté ve třech mužských kategoriích,“ říkal Matejčík pro web Ešus ligy.

7. ročník běhu Klatovská desítka.Zdroj: Jindřich Krammer

„Byli jsme rádi, že jste na nás nezapomněli, ba naopak jste nám udělali radost rekordní účastí. Na start se postavilo 107 běháčků,“ měl radost a připomněl, že Klatovská desítka se kvůli covidu dva roky vůbec nekonala.

Absolutním vítězem mezi muži (i celkem) se stal zkušený závodník plzeňské Škodovky Tomáš Jaša, jenž cílovou pásku proťal v čase 32:13 minuty. Za traťovým rekordem přitom zaostal o pouhých třináct vteřin. Na druhém místě skončil se ztrátou 16 vteřin na vítězného Jašu domažlický Lukáš Krýsl a třetí místo obsadil Vojtěch Koželuh z Atletiky Klatovy (čas 33:54).

VIDEO: Klatovská desítka 2022

Zdroj: Ešus TV / Michal Král

Mezi ženami byla nejrychlejší mladičká Eliška Hostková z TJ Sušice, která druhé v pořadí – o třicet let starší – Evě Perglerové z BK Přeštice nadělila tři minuty. V celkovém hodnocení závodu byla Hostková osmnáctá. Ano, takovým kvapíkem běžela. Třetí nejrychlejší ženou vůbec byla Zuzana Klásková (Forrest Gump Team), která o jedinou vteřinu porazila neméně rychlou Blanku Šindelářovou.

7. ročník běhu Klatovská desítka.Zdroj: Jindřich Krammer

Druhý podnik seriálu je na programu již tuto sobotu, kdy se koná 11. ročník běhu na Svatobor (start ve 13.30 hodin). Tady si oproti rovinaté Klatovské desítce běžci a běžkyně pořádně protáhnou nožní svalstvo. To dostane zabrat.

Klatovská desítka (7. ročník)

Vítězové jednotlivých kategorií – muži do 39 let: Tomáš Jaša (AK Škoda Plzeň, 32:13). Muži od 40 do 49 let: Jan Sedláček (TJ Sokol Plzeň, 37:12). Muži od 50 do 59 let: Norbert Švarc (Mílaři Domažlice, 37:46). Muži od 60 do 69 let: Jiří Procházka (RMT, 39:28). Muži nad 70 let: Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 45:11). Ženy do 34 let: Eliška Hostková (TJ Sušice, 39:23). Ženy od 35 do 49 let: Eva Perglerová (BK Přeštice, 42:25). Ženy nad 50 let: Blanka Šindelářová (Blovice, 43:45). Kompletní výsledkový servis najdete na stránkách Ešus ligy ZDE.

