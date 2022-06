Ragbista z Nýrska si odbyl reprezentační premiéru, k výhře přispěl pětkou

Bez ohledu na věkové kategorii ovládl mužskou část podniku klatovský atlet Ondřej Teska, jenž do cíle dosvištěl v úctyhodném čase 24:38 minuty.

Druhé místo bral dobřanský běžec Jaroslav Šmíd (25:22), který zároveň kraloval v mužské kategorie od 40 do 49 let. Třetím borcem v cíli byl ještě o čtyři roky starší Martin Šimurda z Fischer Ski Club Šumava (26:04), pro změnu vítěz třetí mužské kategorii od 50 do 59 let.

VIDEOREPORTÁŽ z dílny Michala Krále

Zdroj: Youtube

Mezi ženami byla absolutně nejrychlejší závodnicí Ida Kubrová (TSV Regen), která porazila Ivu Milesovou z klubu PSK Olymp Praha a bronzovou Monika Wallnerovou z WSV Rabenstein. Kompletní výsledkový servis najdete ZDE.

38. ročník Ešus ligy o víkendu nelenil a pod taktovkou rodiny Čadových pokračoval 14. ročníkem krásného běhu Zelenským údolím. O něm se ovšem dozvíte více na našem webu zase v dalších běžeckém bloku zpravodajství.

