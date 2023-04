/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tři jezdci sušického Czech Enduro Teamu, který vznikl teprve v tomto roce, mají za sebou první zatěžkávací zkoušku. Jaroslav Kalný, Zdeněk Pitel a Radek Bezděk totiž sbírali zkušenosti na velmi náročných tratích italského San Rema, a to v rámci mistrovství světa v enduru. V obrovské konkurenci elitních závodníků pro ně výsledky nehrály žádnou roli, přesto se nakonec dílčí úspěchy dostavily.

Radek Bezděk. | Video: Czech Enduro Team

Prim hrálo sbírání zkušeností a osobité zažití atmosféry takto velké soutěže. „Jako každé mistrovství světa, tak i to v enduru má ohromnou atmosféru, která se musí prostě zažít. Navíc jsme se ocitli v Mekce motoristického sportu v San Remu, kde snad každý závodníkům fandí a s nadsázkou se dá říci, že skoro každý je tu závodník,“ uvedl za Czech Enduro Team manažer Jaroslav Kalný st.

A právě takovou atmosféru, o které Kalný mluvil, vůbec poprvé v roli závodníka prožíval Radek Bezděk, dnes již třiatřicetiletý jezdec endura ze Vstiše na jihu Plzeňska. „Přihlásil jsem se do kategorie OPEN, což se dá považovat za takovou „B“ kategorii mistrovství světa v enduru. Jenže i tady vládne tvrdá konkurence a jede se po úplně stejné trati jako jedou ti nejlepší na světě. Jediná úleva je v tom, že nejedeme denně čtyři, ale tři kola,“ prozradil absolutní vicemistr série ČAMS MČR z roku 2016. Třiatřicetiletý závodník se v Itálii postavil na start i mezi své krajany – Jiřího Hádka, Roberta Friedricha a Oldřicha Sedláka.

V extrémně nabité konkurenci kategorie OPEN 2s, tedy kategorie dvoutaktů, obsadil v sobotu osmé místo a o den později si ještě o jednu pozici polepšil.

Zdroj: Czech Enduro Team

„Musel jsem se popasovat s povrchy, na kterých jsem nikdy nejezdil. Například v plážovém písku jsem s motorkou jel úplně poprvé. I proto jsem dělal spoustu chyb, které mě stály drahocenné sekundy,“ litoval zkušený endurák Bezděk.

Specifický byl pro něj i povrch dalších dvou testů. „Sypké skály, prach… byly spojené s opravdu velkou fyzickou náročností. Ale s výsledkem jsem ve finále spokojený, protože už v nedělních výsledcích bylo znatelné zlepšení. Určitě mě tyhle závody namotivovaly a pokud to čas jen trochu dovolí, účastnil bych se dalších závodů mistrovství světa,“ konstatoval Bezděk, nejstarší závodník z tříčlenné výpravy Czech Enduro Teamu v italské provincii Imperia.

Zdeněk Pitel přeletěl přes řídítka, pak nechtěl moc riskovat

V San Remu ale barvy Czech Enduro Teamu nereprezentoval jen Radek Bezděk, ale i dva další, velmi nadějní jezdci. Řeč je o stále ještě dvacetiletém Zdeňku Pitlovi z Mokrosuk u Sušice a Jaroslavu Kalném, který v polovině března oslavil osmnácté narozeniny. Oba borci bojovali v kategorii Junior2.

„První den jsem se nemohl úplně dostat do tempa. Přitom mě Cross i Extrem testy bavily. Těšil jsem se proto na neděli, že by to mohlo být lepší, ale nakonec přišel pád a odstoupení,“ krčil rameny Zdeněk Pitel, který na Enduro testu ve velké rychlosti přeletěl přes řídítka a velmi silně si narazil záda. Naštěstí se jeho pád obešel bez výraznějšího zranění, byť pokračovat nakonec nemohl.

Zdroj: Czech Enduro Team

„V servisu jsme vyměnili prasklá řídítka. Trochu jsem se dával dohromady a myslel si, že to půjde dál. Jenže přišla celková slabost, začala se mi motat hlava, a tak jsem po Extrem testu vyhodnotil, že nemá smysl zbytečně riskovat. Samozřejmě mě to mrzí, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem neutrpěl nějakou zlomeninu, nebo něco ještě horšího,“ oddechl si Zdeněk Pitel.

Pořadatelé přitom na tomto úseku registrovali více nebezpečných karambolů a na dvě poslední kola Enduro test zkrátili o přibližně tři minuty. „To bylo asi rozumné, protože trať byla hodně rozbitá a stávala se více nebezpečnou. Vím, že jsem nebyl sám, kdo cítil ve druhé polovině druhého dne velkou únavu,“ svěřil se Jaroslav Kalný, mladý závodník z Čímic, který do motorky miluje odmalička.

Zdroj: Czech Enduro Team

Kalný se přitom velice dobře cítil na Cross Testu, který se jel v hlubokém a jemném písku na břehu moře. „Překvapilo mě, že mi to na písku šlo. Závody jsem na něm jel poprvé, a nakonec jsem zajížděl docela i dobré časy. Jenže vůbec mi neseděl Enduro Test, který byl hodně náročný hlavně svojí délkou. Na Extrem Testu jsem v sobotu navíc spadnul a narazil si klíční kost, naštěstí tu, která je už sešroubovaná. V každém případě mě tyto velice náročné závody hodně prověřily a daly mi velké množství neocenitelných zkušeností,“ kvitoval.

Zleva: Zdeněk Pitel, Radek Bezděk, Jaroslav Kalný.Zdroj: Marek Vincik

Czech Enduro Team má za sebou premiérovou účast na podniku tak velkého charakteru a jeho členové děkují kolegům z Jarsen Teamu za úzkou spolupráci a KBS ÚAMK Teamu za podporu. „Nás teď čeká jen týden na přípravu techniky, regeneraci našich kluků a již ve středu 12. dubna vyrážíme znovu do Itálie,“ vypočítává další z manažerů týmu Zdeněk Pitel starší.

Mladíci jedou na úvodní podnik evropského mistrovství

Czech Enduro Team míří do města Fabriano, kde se o víkendu 15. a 16. dubna odehraje první letošní závod mistrovství Evropy. Tam Západočeši posílají Jaroslava Kalného, Zdeňka Pitla, a také benjamínka týmu Tomáše Holého, šestnáctiletého borce z Horažďovic, který se enduru a motocrossu věnuje od svých devíti let. Jak si hoši na Apeninském poloostrově povedou tentokrát?

