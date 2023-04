/REPORTÁŽ, FOTOGALERIE, VIDEO/ Déšť, mokro, mírný vítr. Za těchto podmínek se o uplynulém víkendu v Sušici uskutečnil první díl Cursor Poculum, běžecké závody na 10 km, maraton, 50 km a 100 mil. Hlavním bodem dvoudenního setkání příznivců extrémních běhů byl závod na 100 mil, který byl zařazen do Ultracupu 2023.

Cursor Poculum, Sušice (8. dubna 2023). | Video: Michal Král

Mezi muži zvítězil Ivan Urbánek, který vzdálenost 160 934 metrů dokončil v čase 15 hodin, 17 minut a 55 vteřin. Ten zároveň splnil limit A na řecký Spartathlon. Druhý nejrychlejší čas zaznamenala Marcela Čadová (18:54:54), jediná žena na startu. Třetí místo časem 19:11:33 obsadil Miroslav Zemánek.

Čadová se Zemánkem splnili limit B, což je samozřejmě v první řadě jejich zásluha, ale tak trochu i počin hlavního organizátora, ultraběžce a atletického trenéra Davida Kellnera, který běžcům vytvořil vskutku parádní podmínky.

„Sušici jsme si zvolili i proto, že jsme tu měli možnost vytvořit pestrou, ale zároveň rovnou (s malým převýšením) a rychlou trať, která měla parametry světového závodu. Cílem bylo, aby závodníci měli co největší šanci na překonání osobních rekordů, ale hlavně na to, aby splnili limity na Spartathlon," uvedl.

Zdroj: Michal Král

„A vzhledem k předvedeným časům a výkonům běžců se to asi povedlo. Ivan Urbánek si vybojoval přímou účast na Spartathlonu, další dva závodníci splnili limit B, takže se dostali do jeho slosování, " liboval si mimo jiné držitel titulu mistra světa OCR World Championships Enduro na 24 hodin v australském Sydney, kde v roce 2019 v náročném terénu zdolal 150 km a 390 překážek.

Jak už bylo řečeno, vítěz závodu na 100 mil Ivan Urbánek splnil limit A, což znamená přímou účast na extrémním řeckém podniku, který měří 246 km a koná se vždycky v září v Řecku mezi Aténami a Spartou na počest legendárního aténského posla Feidippida, kterého podle Hérodota údajně v roce 490 před našim letopočtem po řeckém vítězství nad Peršany v bitvě u Marathónu poslal aténský vojevůdce Miltiadés s touto zprávou do Atén.

Ale Urbánek, který limit splnil s rezervou třiceti minut, potřeboval i důležitou pomoc ostatních. „Podmínkou splnění limitu je totiž ještě to, že závod musí doběhnout alespoň pět běžců, což se nakonec povedlo," ulevil si David Kellner a kvitoval vzájemnou neutuchající podporu všech závodníků.

Narážel tím především na povzbuzování pátého běžce v pořadí Ivana Králíka, který měl na trati menší problémy. Kdyby totiž do cíle nedoběhl, Urbánkovi by čas k účasti na prestižním Spartathlonu bohužel nestačil.

Kellner ocenil, že i v dalších závodech akce Cursor Poculum, latinsky Pohár běžce, padaly i přes nepříliš ideální počasí výborné časy. Doprovodný závod na 50 km vyhrál Martin Kopecký (3:25:46), maraton zvládl nejlépe strakonický Jan Juráš (2:51:20) a desítku ovládl třicetiletý rodák z Olšan u Klatov a závodník AK Škoda Plzeň Pavel Štěpáník, a to v čase 0:33:51.

David Kellner, který akci uspořádal za vydatné pomoci své manželky, si nemohl závody v Sušici vynachválit. „Jsem spokojený, povedlo se to nad očekávání. Organizace byla úžasná, spolupráce s městem a správcem areálu TJ Sušice, kteří nám vyšli vstříc, byla naprosto skvělá, perfektní," radoval se David Kellner, který začínal jako vrcholový atlet a triatlonista, ale zhruba před šesti lety si zamiloval extrémní překážkové běhy, ve kterých patří ke světové špičce.

Skvělý servis, aby se i hobbíci cítili jako na Diamantové lize

Kellner dal do organizace veškerou svou snahu a píli a znamenitě se staral o všechny závodníky. Běžcům během závodu připravoval dryáky přesně na míru podle potřeby organismu a těla každého jedince. Podle účastníků dostal support tohoto ražení při závodech na úroveň, která tu v tuzemsku ještě nebyla.

Obecně důležitou součástí organizace závodů v podání Davida Kellnera je spokojenost přímých aktérů. Na to kladl velký důraz. „Řídím se podle toho, že chci udělat závody, které si všichni užijí, budou se lidem líbit, a aby i hobbíci, kteří dorazí, se díky různým věcem nejen během závodu, ale i před ním a po něm, cítili jako profesionální běžci v Diamantové lize," poukázal Kellner na již zmíněný servis během závodu, ale také na doběhový pohár, časomíru a další prvky známé z velkých podniků světového formátu. Jediné, co by chtěl do příště vylepšit, je propagace. „Na tom musíme zapracovat, aby přišlo více lidí," dodal.

Občerstvení, tekutiny, důležitá výbava při dlouhých sportovních výkonech.Zdroj: Michal Král, Kellnerovi a Martin Šandera

Cursor Poculum v Sušici pokračuje od 20. do 22. října, kdy se pod taktovkou Davida Kellnera uskuteční běhy na 24 a 48 hodin, půlmaraton a maraton.

Cursor Poculum, Sušice (8. dubna 2023)

Ultramaraton 100 mil (160, 943 km): 1. Ivan Urbánek (Hostěrádky-Rešov, 15:17:55), 2. Marcela Čadová (ČAU, 18:54:54), 3. Miroslav Zemánek (ČAU, 19:11:33), 4. Radek Andrle (TJ Baník Stříbro, 22:36:00), 5. Ivan Králík (ČAU / Kolín, 26:54), 6. Martin Neumann (Orel Strážnice, DNF).



Běh na 50 km: 1. Martin Kopecký (ČAU / Liberec, 3:25:46), 2. Štěpán Vondrášek (#tymdejvid, 3:545:2), 3. Tomáš Jirka (Aš, 4:20:34).



Maraton (42,195 km): 1. Jan Juráš (Vegan sport club Strakonice, 2:51:20), 2. Jan Tomášek (Yellow Ribbon Run, 3:34:03), 3. Martin Šandera (Maratoneček, BONBON, aR Prague, 3:51:09), 4. Miroslav Kucko (Liberec, 3:56:53), 5. Robert Fifik (Jesenice u Prahy, 3:57:42), 6. Petr Nejedlý (Praha, 3:59:44), 7. Libor Svozil (MK Sytil Ostrava, 4:09:09), 8. Tomáš Ulma (Praha, 4:09:22), 9. Hana Breburdová (Maratón Klub Kladno, 4:24:40), 10. Michal Rezek (bez klubové příslušnosti, 5:28:13), 11. Miroslav Vostrý (MK Kladno, 6:58:49).



Běh na 10 km: 1. Pavel Štěpáník (AK Škoda Plzeň, 0:33:51), 2. Martin Fürbach (Strakonice, 0:39:49), 3. Luboš Reif (Domažlice, 0:39:54), 4. Jan Magoči (Střelské Hoštice, 0:41:49).

