Galavečer I am Fighter 5

Do o sedm let staršího Grznára z Atom Gymu Plzeň, jenž poutá velkou pozornost i mimo sportoviště, se vrhl se vší parádou. Závěr úvodního kola byl ale v režii zkušenějšího bojovníka z Plzně. Jenomže na začátku druhého kola Komuenha vyslal směrem ke Grznárovi pár tvrdých úderů, které jeho soupeřem otřásly natolik, že už se z nich nedokázal vzpamatovat.

Ve druhém kole tak bylo hotovo: syn angolského otce a české maminky, který v minulosti strávil také pár krušných let ve vězení, vyhrál na TKO (technický knockout). „Věděl jsem, že mám dlouhé ruce jako opice, a že bych toho měl využívat. Povedlo se,“ usmíval se Komuenha po nečekaně rychlé bitvě.

„Děkuji za zápas, za support, všem lidem, kteří mi věřili. Myslím si, že jsem tady udělal dobrý zápas, i když tak easy (snadné) to nebylo,“ říkal vítěz na svém instagramu a ukazoval při tom na svůj pěkně „zmalovaný“ obličej.

Na stejné sociální síti si své k zápasu řekl také Grznár. „Všem, co na mě sázeli a fandili mi, se omlouvám. Bohužel mi praskla rohovka v oku a do druhého kola jsem pravděpodobně vůbec neměl chodit a měl jsem to odpískat. Jede se ale dál, děkuji za podporu,“ řekl Filip Grznár.

Filip Grznár vs. Frederico Komuenha.

Druhým vrcholem večera, který přímo v hledišti sledovali například fotbalista David Limberský či elitní česká MMA bojovnice Martina Jindrová, byl souboj Jevgenije Orlova a Davida Závody coby dvou těžkých vah. Ostře sledovaná bitva ale neměla příliš dlouhého trvání. Orlov svému soupeři uštědřil pár tvrdých granátů a sudí zápas na TKO následně ukončil.

I am Fighter 5 - výsledky hlavní karty

Polotěžká váha, 3x5 minut: Komuenha – Grznár (Komuenha, 2. kolo TKO), těžká váha, 3x5 minut: Závoda – Orlov (Orlov, 1. kolo TKO), velterová váha, 3x5 minut: Bočáň – Vostrý (Bočáň 3:0 na body), velterová váha, 3x5 minut: Pilný – Mašek (Pilný, 3. kolo submise), bantamová váha, 3x5 minut: Kočka – Juřík (Juřík 3:0), pérová váha, 3x3 minuty (K1): Hnídek – Anoumou (Hnídek 3:0), polotěžká váha, 3x5 minut: Kučera – Horský (Horský, 1. kolo submise), velterová váha, 3x3 minuty: Krt – Vojtík (Krt, 3. kolo submise).

