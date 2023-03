Na začátku března proběhla v Plzni soutěž Czech Dance Tour, na které nechyběly ani tanečnice z týmu Diamond Dance Klatovy. Ty v pomyslném hlavním městě západu předvedly hned dvě působivé sestavy.

DIAMOND DANCE Klatovy - I will rescue you. | Video: Czech Dance Tour

Dětská věková kategorie se s choreografií Oueens of Africa umístila na prvním místě s tím, že si děti od poroty vytančily samé jedničky (hodnotí se jako ve škole). Nejlepší byla v Plzni také klatovská parta juniorské věkové kategorie, která ukázala svoje pohybové nadání v rámci choreografie I Will rescue you.

Zdroj: Czech Dance Tour

Obě skupiny (dětská a juniorská kategorie) si navíc vytančily postup na mistrovství Čech, které hostí Litoměřice. „Rádi bychom poděkovali dětem za skvělé výkony, fanclubu za krásnou podporu a městu Klatovy za zázemí,“ uvedla hlavní trenérka klatovské taneční skupiny Adéla Ženatá, která obě zmiňované choreografie (Oueens of Africa & I Will rescue you) nápaditě sestavila. A jak se na soutěži ukázalo, velice úspěšně.

