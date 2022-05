Letošní ročník se konal v rámci projektu ČUS (Česká unie sportu) „Tipsport sportuj s námi“ a v kategorii mužů byl pátým dílem letošní Ešus ligy, prestižního seriálu běhů mimo dráhu. Oproti předchozím ročníkům museli pořadatelé sáhnout ke změně trasy, a to z důvodu obrovského navýšení počtu projíždějících aut po silnici od Mlázov do Mochtína i obráceným směrem.

50. ročník Mochtínského přespolního běhu.Zdroj: Jiří Jiřík

„Od letošního ročníku se trať pro dospělé a dorostence mění. Z bezpečnostních důvodů opouštíme tradiční čtyřkilometrový okruh Mochtín – Pila – Těšetiny – Mochtín, který tvořila z poloviny nebezpečná silnice. Nyní bude vyznačen červeně dvoukilometrový okruh, který se poběží dvakrát, a to z drtivé většiny po trávě (loukách), prakticky bez převýšení. Asfaltový povrch bude dlouhý přibližně jen sto metrů,“ upozornil ředitel závodu Karel Šot s tím, že děti, žactvo a dorostenky poběží přímo ve sportovním areálu TJ Sokol Mochtín.

I přesto si do místa konání akce našly cestu téměř dvě stovky závodníků. „Letošní ročník přilákal na start 174 závodníků, z toho 125 dětí a mládeže do 18 let. Počasí nám přálo a nebylo hlášeno žádné zranění,“ těšilo Karla Šota.

VIDEO: Reportáž z Mochtínského přespolního běhu

Vítězem hlavního závodu na 4000 metrů se v kategorii mužů stal šestadvacetiletý Jiří Procházka z Atletiky Klatovy, který v dramatickém finiši porazil o pouhou jednu vteřinu o čtyři roky staršího oddílového kolegu Vojtěcha Koželuha. Třetí skončil další klatovský atlet Vojtěch Opl.

Vítězný Jiří Procházka před dotírajícím Vojtěchem Koželuhem.Zdroj: Pavel Šot

Mezi ženami slavila prvenství Nikola Hatová z Plzně, nový objev Ešus ligy a rovněž královna předchozího běhu v Nýrsku i Husínského krosu v Tajanově u Klatov. Na druhé pozici se s odstupem osmačtyřiceti vteřin umístila mladá Vendula Haladová (Atletika Klatovy) a bronzovou medaili si domů odvezla Jana Čákorová z Plzeňské sportovní. Celkově se závod vydařil po všem stránkách.

„Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, sportovcům nejen z naší TJ Sokol Mochtín, Vlastíkovi Zwiefelhoferovi za tradiční významnou pomoc v roli startéra a hlavního rozhodčího, starostovi, fotografovi i sponzorům. Zkrátka všem, kteří se na této akci podíleli,“ doplnil spokojeně Karel Šot, ředitel závodu.

