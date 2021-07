České reprezentantky ale na úvod turnaje, který kromě domácího družstva hrají ještě naděje Litvy, Turecka, Maďarska, Irska a Srbska, vysoko prohrály. A to právě se silnými srbskými basketbalistkami, kterým podlehly 40:65.

Česko - Srbsko 40:65.Zdroj: cz.basketball

„Jednoznačně rozhodl vstup do utkání, přestože jsme si říkali na poradě, že vstupy do utkání se nám nedařily v přípravě. Zahodili jsme velmi slušné situace, podle mě tak sedm možná osm dvojtaktů úplně sami pod košem. Možná holky ani před tolika diváky nikdy nehrály, navíc je to první opravdový zápas po dlouhé pauze s nádechem mistrovského zápasu,“ uvedl mimo jiné pro svazový web trenér Češek Viktor Pruša.

Kromě Srbska slavily první vítězství hráčky Turecka, které zdolaly Maďarsko těsně 50:47, a také mladé Litevky, které deklasovaly výběr Irska vysoko 86:47. Druhou výhru na turnaji si ve středu po poledni připsalo znovu Turecko, které přehrálo Irsko 67:55. Utkání mezi Litvou a Srbskem se právě hraje a domácí Češky vyzvou od 19.30 hodin reprezentaci Maďarska.

Odčiní vysokou porážkou se Srbskem?