Druhý byl o vteřinu pomalejší Miroslav Forst a třetí Ondřej Koukol z TJ Nýrsko, který na vítězného Lorence ztratil pouhé čtyři vteřiny. Mezi ženami, které do místa konání akce dorazily pouze dvě, slavila prvenství Kateřina Břachová.

Předvánoční ŘAKOM (8. ročník), Dolany u Klatov.Zdroj: se svolením Karla Voráčka

„V době chřipkové epidemie, pracovního vytížení, sněhové kalamity a času, kdy se peče cukroví, dorazilo 22 běžců. Na zasněžené pětikilometrové trati to docela klouzalo, ale všem se závod moc líbil a nakonec každý dostal nějakou cenu. Děkuji za účast, snad někdy příště," uvedl Karel Voráček z TJ Sokol Dolany a závěrem popřál všem VESELÉ VÁNOCE.

Předvánoční ŘAKOM (5 km)

Ženy nad 35 let: 1. Kateřina Břachová (Plzeň, 25:21), 2. Radka Ouřadová (Klatovy, 31:32). Muži do 39 let: 1. Václav Lorenc (Fitness Luby, 21:14), 2. Miroslav Forst (Sušice, 21:15), 3. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko, 21:18), 4. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 22:07), 5. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 22:51), 6. David Hlaváček (Plzeň, 23:16), 7. Adam Lorenc (Fitness Luby, 27:54). Muži od 40 do 49 let: 1. Miroslav Nový (Plzeň, 21:32), 2. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 22:03), 3. Petr Dvorský (Hujerojc, 24:50), 4. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 26:27), 5. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 29:30). Muži od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (Sušice, 23:07), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 24:56), 3. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 27:46), 4. František Holeček (Sušice, 28:52), 5. Pavel Ouřada (Atletika Klatovy, 38:11). Muži od 60 do 69 let: 1. Miroslav Hanzlík (Eaglovice team, 29:50), 2. Peter Molčan (bez příslušnosti, 34:55). Muži nad 70 let: Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 26:21).

