„I když jsme vyhráli vcelku jasným rozdílem, tak se mi zápas nehodnotí snadno. Prvních pět nebo sedm minut jsme měli utkání pod kontrolou, ale pak jsme neproměnili pár šancí a udělali technické chyby. Tím jsme si to zkomplikovali. Celý první poločas jsme dotahovali a zápas otočili ve druhé půli,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Záhy po výhozu ve druhé půli se domácí Talent ujal vedení 16:15 a za stavu 19:19 se čtyřmi góly v řadě utrhl do náskoku 23:19. Na začátku 49. minuty to bylo už 26:20.V poslední desetiminutovce Plzeň nedovolila drama a vyhrála 31:26.

„Ve druhé půli jsme změnili nasazení, disciplínu a dokázali jsme dodržovat to, co jsme chtěli. Filip Herajt pochytal spoustu míčů. To všechno rozhodlo o naší výhře,“ řekl Štochl.

Úspora peněz i času. Proto hraje Talent dvakrát v Izraeli

Plzeňští házenkáři nadále vedou extraligovou tabulku, ale podle trenéra byl výkon proti Frýdku-Místku varováním. „Štvalo mi, že víme, že rozhodčí pískají na křídle jakýkoliv kontakt a my jsme se toho nevyvarovali. Ve hře byly situace, kdy obrana byla dobře postavená, ale gólmani nikoliv. V útoku nás ze stejné situace čtyřikrát vychytal soupeřův brankář. Disciplína, přehled ve hře nebo mentální nastavení na zápas mně v některých fázích utkání chybělo. Naštěstí nás to nestálo body, ale takto se prezentovat nechceme,“ prohlásil kouč Talentu.

Na Plzeň čeká perný týden, protože ve středu si předehrává duel 17. kola extraligy v Novém Veselí a v pátek odlétá do Izraele k sobotnímu a nedělnímu dvojzápasu Poháru EHF s Ramatem Hasharon.

„Vzhledem k náročnému programu mě štve, že jsme proti Frýdku skoro nemohli rozložit síly na více hráčů. Doufal jsem, že se nám povede prostřídat mnohem dříve, abychom nechali hrát ty, kteří nedostávají tolik prostoru,“ posteskl si Petr Štochl.

Talent jede, Dukle nasázel čtyřicet gólů. Teď se chystá do Brna