/FOTOGALERIE/ Starší žáci BK Klatovy vyrazili minulý týden až do daleké Ostravy, kde se pod vedením trenéra Jindřicha Svojanovského zúčastnili tradičního a kvalitně obsazeného Steel Cupu. Talentovaní Západočeši se na turnaji dostali až do bojů o medaile, alespoň bronz jim ale jen unikl.

Basketbalisté BK Klatovy U15 na Steel Cupu v Ostravě. | Foto: BK Klatovy

Klatovští basketbalisté v základní skupině nejprve změřili síly se slovenským týmem MBK Bratislava, který porazili o dvaadvacet bodů. „Soupeř měl sice výraznou výškovou převahu na všech pozicích, úspěch však slavila naše takticky vyspělá a chytrá hra,“ pochvaloval si kouč po vítězství 79:57.

Ve druhém utkání Klatovy narazily, po velmi boji podlehly BK Brandýs nad Labem těsně 61:63. „Vedli jsme až do času 9:35 v poslední čtvrté čtvrtině. To soupeř trefil trojku a šel poprvé v utkání do vedení, které si již nenechal vzít,“ mrzelo Jindřicha Svojanovského, jehož svěřenci si ale náležitě spravili chuť v závěrečném utkání skupiny proti Litoměřicím, které smetli 72:42. „Náš tým navázal výkonem na oba předchozí zápasy a bezpečně kontroloval vývoj utkání,“ těšilo ostříleného kormidelníka.

Basketbalisté BK Klatovy U15 na Steel Cupu v Ostravě.Zdroj: BK Klatovy

Klatovští basketbalisté nakonec díky lepšímu skóre skupinovou tabulku vyhráli a do semifinále, kde je čekali Levharti z Chomutova, postoupili z prvního místa.

„Semifinálové utkání bylo až do poloviny poslední čtvrtiny překvapivě vyrovnané. Diskuse kolem pátého faulu levhartí opory měly vyústění v několik sporných výroků jednoho z rozhodčích v neprospěch našeho týmu a Levharti získali vedení o sedm bodů. Naší reakcí bylo střídání celé naší pětice a na hřiště přišli kluci z kategorie U14. To logicky ovlivnilo závěr zápasu i závěrečné skóre, neboť Levharti dohráli v nejsilnějším složení,“ vysvětloval Jindřich Svojanovský po porážce 51:71, která jeho tým odsoudila „pouze“ k boji o bronzový kov.

V něm se klatovská patnáctka utkala s Brandýsem nad Labem, jejich přemožitelem ze základní skupiny. Západočeši se ovšem museli před svým sokem znovu sklonit, po porážce 49:56 brali konečné čtvrté místo.

„Opět dlouho vyrovnané utkání, kdy jsme ještě po třech minutách poslední čtvrtiny vedli. Přišel ovšem zcela nepochopitelný výrok rozhodčích, když se nám skvěle povedla akce a hráči opět zvedli hlavu. Koš neplatil a krátce potom, kdy se vyfaulovala jedna z našich opor, jsme již odešli fyzicky,“ řekl Jindřich Svojanovský k hodnocení posledního zápasu na prestižním Steel Cupu.

