Nevšední zážitek a zároveň další utkání Poháru XV mají za sebou ragbisté společného výběru Rugby Šumava Nýrsko a RC České Budějovice. Jihozápadní tým tvrďáků vyrazil až do Vídně, kde v rámci 3. kola pohárové soutěže změřil síly s domácím Rugby Union Donau Wien.

RU Donau Wien - Rugby Šumava Nýrsko / RC České Budějovice (na snímku ragbisté v červených dresech) 64:5. | Foto: Rugby Club České Budějovice

V prvním poločase ragbisté s rakouským týmem ještě drželi krok, ale ve druhém dějství už Vídenští dominovali a zvítězili vysoko 64:5. Zatímco hosté položili za celý zápas pouhou jedinou pětku (Petr Grassl), domácí jich položili hned deset. K tomu proměnili i sedm kopů po pětibodovém úspěchu.

Poločas: 33:5. Pětky: 10:1. Konverze (kopy) po pětce: 7:0. Hlavní rozhodčí: Csaba Priskin. Sestava Rugby Šumava Nýrsko/Rugby Club České Budějovice: Pytel, Šimeček, Anderle, Čácha, Šindler, Bečvařík, Hejníček, Kučera, Dagoury, Ruso, Coufal, Kodera, P. Grassl, Horský, Duda, Flach, Bastl, Teuschel, J. Grassl, Fiala, Langmajer, Hecquet.

Přestože konečný výsledek hovoří naprosto jasnou řečí, v táboře českého celku panuje spokojenost. „Prohráli jsme, ale musím říct, a na tom jsme se potom shodli vlastně úplně všichni, že jsme si zápas užívali od první sekundy až do momentu, kdy rozhodčí tohle utkání ukončil. Hodně nás tohle rugby bavilo,“ konstatoval Roman Kodera, jeden z hrajících trenérů mužstva.

RU Donau Wien - Rugby Šumava Nýrsko / RC České Budějovice 64:5.Zdroj: Rugby Club České Budějovice

Přiznal, že nýrští a českobudějovičtí ragbisté narazili na úplně jiný styl hry. „Určitě, Vídeň hrála zcela jinak než většina týmů u nás. Bylo to zajímavý styl, dost odlišný od toho, než na jaký jsme zvyklí,“ řekl. „Domácí praktikovali takové užehlené ragby, hezky se na to koukalo, ale ani my jsme nehráli nějak ošklivě, naopak. Jen škoda toho výsledku. Vídeň trestala naše vlastní chyby," posteskl si.

Další utkání sehrají ragbisté Nýrska a Českých Budějovic o víkendu 24. září doma proti společnému výběru Rugby Club Liberec / RK Petrovice B, se kterým se nedávno utkali na severu Čech a padli těsně 31:36. „Jsem přesvědčený, že jim nedávnou porážku vrátíme,“ usmívá se Roman Kodera.

