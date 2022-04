„Nemyslím si, že konečný výsledek úplně odpovídá dění na hřišti a hře jako takové. Zejména v prvním poločase to z naší strany nebylo vůbec špatné, měli jsme několik zajímavých příležitostí, byli jsme několikrát pár metrů od brankoviště, ale nedařilo se nám vlastními chybami akce dotáhnout do zdárného konce,“ litoval jeden z trenérů sdruženého týmu Rugby Šumava Nýrsko / RC České Budějovice Roman Kodera. „Poté už nám trošku docházely síly, navíc jsme možná byli i psychicky mimo, protože šance jsme měli a minimálně čtyři pětky jsme úplně zbytečně promarnili,“ doplnil k zápasu.

1. liga ragby XV (Čechy): Rugby Club České Budějovice/Rugby Šumava Nýrsko (červení) - RC Petrovice 15:57.Zdroj: Deník/Petr Hřídel

Porážku pro kolegy z Českobudějovického deníku hodnotil také jeden z hráčů týmu Petr Hejníček mladší (kompletní článek/rozhovor najdete ZDE).

„V závěru zápasu nám soupeř odskočil na hodně vysoký rozdíl. Trošku nám došly síly, moc jsme neskládali a konec byl z naší strany horší. Hlavně v obraně jsme byli slabší než v předcházejících zápasech. Je samozřejmě škoda, že jsme doma prohráli. Na druhou stranu je to pro nás zkušenost. Petrovice mají dobrý tým s řadou mladých a rychlých kluků. My máme na čem pracovat. Za dva týdny jedeme do Říčan a tam snad předvedeme lepší výkon,“ uvedl.

Utkání 4. kola jarní sezony proti domácímu společenství luridica/Říčany, které o víkendu deklasovalo společný tým Plzně, Rakovníka a Kralup nad Vltavou 46:5, by se ovšem mělo s největší pravděpodobností odehrát v Chrášťanech u Prahy nedaleko Rudné. Čas začátku zápasu je teprve v jednání.

