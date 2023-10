Skvělá práce. Ragbisté společného týmu Rugby Šumava Nýrsko a Rugby Club České Budějovice zvládli další utkání nadstavbové části Poháru XV na jedničku. V domácím prostředí (v Nýrsku) pokořili po velmi dobrém kolektivním výkonu rezervní tým pražské Slavie 27:15 a před odvetou v Edenu mají lepší výchozí pozici, než soupeř z hlavního města republiky.

Ragbisté společenství Rugby Šumava Nýrsko a Rugby Clubu České Budějovice otočili napínavou domácí bitvu s béčkem pražské Slavie (27:15). | Foto: se svolením Rugby Šumava Nýrsko

Začátek utkání se přitom jihozápadnímu týmu moc nevydařil. Ve 12. minutě položil první pětku slávista Lukáš Kubásek, na kterého pět minut před koncem prvního poločasu navázal i legionář Luis Agusto Alegria – 0:10.

„Od začátku až do konce to bylo hodně vyrovnané utkání. Soupeř se na začátku zápasu dostal do vedení, ale nám se na konci první půle povedlo snížit a ve druhém poločase jsme skóre otočili. V závěru Slavia ještě snížila, když jsme hráli v oslabení, ale vítězství jsme už uhájili,“ hodnotil napínavý souboj jeden z hrajících trenérů mužstva Nýrska a Českých Budějovic Roman Kodera.

„Celkově to bylo moc pěkné utkání, které se hrálo za ideálního ragbyového počasí, protože ráno lehce sprchlo. Všichni jsme si zápas užili, ale už vyhlížíme odvetu v Praze,“ doplnil Roman Kodera. Druhé vzájemné utkání je na programu již tuto neděli v 15.30 v pražském Edenu. Kdo se bude radovat z vítězství?

Rugby Šumava Nýrsko & RC České Budějovice – RC Slavia Praha B 27:15



Poločas: 7:10. Rozhodčí: Nikola Zachariev. Položené pětky: 4:3 (Kubásek 5, Kučera 5, Hejníček 5, Šebestík 5 – Kubásek 5, Alegria 5, Veselý 5). Kopy po pětce: 2:0 (Fiala 2, Kučera 2). Trestné kopy: 1:0 (Kučera 3). Sestava Rugby Šumava Nýrsko & RC České Buděj.: Pytel – Fiala, Anderle, Šindler, Čácha, Bečvařík, Hejníček, Kučera, Dagoury, Ruso, Duda, Kodera, Petr Grassl, Šebestík, Valvoda, Bastl, Kordík, Flach, Jakub Grassl, Vaněk, Langmajer, Horský, Coufal.

