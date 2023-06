/FOTOGALERIE/ V Běšinech nedaleko Velhartic se o víkendu uskutečnil první ročník Běšinského běhu, jehož se zúčastnily téměř tři desítky mužů, žen a juniorů. Závod pod taktovkou TJ Sokol Běšiny a Karla Voráčka z dolanského Sokola v sobotu úspěšně navázal na loňský nultý ročník.

1. ročník Běšinského běhu. | Foto: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček

Absolutním vítězem (bez ohledu na kategorie) se mezi muži stal Miloslav Pohl, ženám vládla Vendula Fronková z Domažlic. Juniorskou kategorii vyhrál domácí Josef Kottnauer, juniorkám zase kralovala Julie Malátová (rovněž Běšiny).

VIDEO: Mistři! Švihov ovládl okresní přebor, slaví postup a hlásí posily

„V závodě, který měl zázemí na fotbalovém hřišti v Běšinech, a kde byl start i cíl, byla vyhlášena také vrchařská prémie, kterou pro sebe ukořistili David Vyskočil s Vendulou Fronkovou. Nejlepšími běžci z Běšin byli Vladislav Stach s Ivanou Matějkovou,“ uvedl jeden z organizátorů akce Karel Voráček.

1/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 2/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 3/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 4/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 5/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 6/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 7/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 8/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 9/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 10/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 11/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 12/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 13/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 14/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 15/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 16/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 17/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 18/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 19/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 20/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 21/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 22/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 23/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 24/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 25/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 26/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 27/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 28/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 29/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 30/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 31/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu. 32/32 Zdroj: Okrašlovací spolek Běšiny & Karel Voráček 1. ročník Běšinského běhu.

Ten poznamenal, že od jedenácti hodin na místním fotbalovém plácku proběhly ještě dílčí závody v dětských kategoriích. „Přálo nám i počasí, byl to moc povedený den,“ lebedil si Voráček. „Moc děkujeme všem, kteří se na pořádání podíleli a velké poděkování patří také místnímu sboru dobrovolných hasičů za pomoc při samotném závodě,“ doplnil. Odpoledne se na hřišti v Běšinech konal ještě den dětí, pro které byly připraveny různé soutěže a hry.

Výsledky Běšinského běhu (4,6 km)



Junioři: 1. Josef Kottnauer (Běšiny, 27:22), 2. Jakub Šťastný (Běšiny, 32:56), Ladislav Smolík (Běšiny, bez času), juniorky: 1. Julie Malátová (Běšiny, 29:11), Alena Ouřadová (Klatovy, 31:32), ženy od 35 do 45 let: 1. Vendula Fronková (Domažlice, 21:49), 2. Radka Ouřadová (Klatovy, 32:17), ženy nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 22:53), 2. Ivana Matějková (Běšiny, 24:21), muži do 39 let: 1. David Vyskočil (Vimperk, 17:51), 2. Jakub Beneda (Atletika Klatovy, 18:42), 3. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 19:08), 4. Václav Matějka (Běšiny, 20:37), muži od 40 do 50 let: 1. Miloslav Pohl (Pos. Kecky, 17:14), 2. Miroslav Forst (Sušice, 18:29), 3. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 18:50), 4. Pavel Vyskočil (Vimperk, 18:52), 5. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 19:17), 6. Vladislav Stach (Běšiny, 19:23), 7. Pavel Müller (Novákovice, 21:32), 8. Martin Zelený (Praha, 22:08), muži od 50 do 59 let: 1. Sušice (Sušice, 19:59), 2. Karel Brejcha (Sušice, 22:39), 3. Robert Boháč (27:06), 4. Pavel Ouřada (Klatovy, 32:54), muži nad 60 let: 1. Karel Voráček (Dolany, 23:04).

Další ročník turnaje v Pohorsku se blíží, svůj tým můžete přihlásit i vy