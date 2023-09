/FOTOGALERIE, VIDEO/ O uplynulém víkendu se ve Mšeně u Mělníka uskutečnilo dvoudenní enduro - jediné tohoto formátu, které letos v republice proběhlo. Přes 400 km náročné tratě, bahno, déšť, ale i trochu prachu. S tím vším se museli popasovat také Jaroslav Kalný s Tomášem Holým, závodníci hájící barvy sušického Czech Enduro Teamu.

Jaroslav Kalný s Tomášem Holým na enduru ve Mšeně. | Foto: Czech Enduro Team

Pořadatelé ve Mšeně uspořádat závody motocyklového endura umí. „Očekával jsem, že pořadatelé připraví špičkové závody a potvrdilo se mi to už v pátek při seznamování s testy,“ svěřil se Jaroslav Kalný. „Enduro test obsahoval snad vše, co se od enduro testu očekává. Cross test plně připravený na poli byl dlouhý a přitom rychlý,“ doplnil Kalného týmový parťák Tomáš Holý.

Enduro ve Mšeně, které je považováno za vstupní bránu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, odstartovalo v sobotu ráno neměřeným enduro testem. Následoval Cross test, který už byl rovnou naostro.

Mezi testy se jezdci vraceli vždy na atletický stadion ve Mšeně, kde probíhaly všechny časové kontroly a také servisy. A právě čas na servis potřebovali oba jezdci Czech Enduro Teamu. „První polovina závodu probíhala docela v pohodě, ale pak začala klouzat spojka. Došlo to do fáze, kdy jsem nevěděl, jestli vůbec dojedu do posledního servisu, ve kterém by byl čas s tím něco udělat,“ pokrčil rameny relativně čerstvě sedmnáctiletý Tomáš Holý.

Zdroj: Czech Enduro Team

„To se nakonec povedlo. Spojku jsme rozebrali, proměnili lamely a trochu přitvrdili. Naštěstí jsme to stihli v limitu, takže už jsem jen mohl doufat, že tahle oprava pomůže,“ doplnil závodník, který v sobotu vyjel sedmé místo v absolutním pořadí juniorů a sedmé místo v kategorii E2.

Technické problémy vystřídal o den později souboj s deštěm

V sobotním závodě řešil technické problémy také o rok starší Jaroslav Kalný, který pochází z Čímic. „V posledním enduro testu jsem prošlápl zadní brzdu, a to zrovna v pasáži, kde byla opravdu potřeba. V časovce se mi ji ale podařilo ovzdušnit a poslední cross test jsem tak mohl jet naplno,“ pochvaloval si. Bohužel se nevyhnul ani jezdeckým chybám.

Jaroslav Kalný s Tomášem Holým na enduru ve Mšeně.Zdroj: Czech Enduro Team

„V prvním měřeném enduro testu jsem šel k zemi, takže jsem ztratil několik sekund, ale pak se mi podařilo zajet velmi rychle. Takže ve finále jsem se sobotním třetím místem absolutně, druhým místem v kategorii juniorů a vítězstvím v kategorii E3 spokojený," svěřil se.

Nedělní závod byl pak poznamenán celodenním deštěm. S ním se však museli poprat úplně všichni závodníci. „Bohužel jsem hned v prvním cross testu dost tvrdě spadl. Dokonce jsem ohnul řídítka a než jsem opět nasedl na motorku, trvalo to celou věčnost. Sice jsem se dostal zase do tempa, ale na cross testu jsem se pořád trápil. Vybojované třetí místo jsem ale nakonec ztratil na posledním cross testu, kdy jsem opět spadl, dokonce jsem se motorkou přetočil a ztratil zase velké množství času. Neděle tedy nevyšla, tak jak by měla,“ hodnotil jezdec Jaroslav Kalný.

O poznání lépe se mezi provazy deště cítil Tomáš Holý. „Trochu jsem se obával, jestli oprava spojky pomůže a hned ráno mě ještě čekaly technické úkony, jako třeba namontovat kryt pod motor a v prvním servisu vyměnit vzduchový filtr. To všechno nakonec klaplo a já se cítil dobře. Jen to poslední kolo už byl takový trošku boj o přežití na totálně mokré a bahnité trati, ale zvládli jsme to," kvitoval Holý, který žije v Horažďovicích a Enduru a motocrossu se věnuje od svých devíti let.

Jaroslav Kalný s Tomášem Holým na enduru ve Mšeně.Zdroj: Czech Enduro Team

Jaroslav Kalný v neděli dojel na čtvrtém místě absolutního pořadí, na třetím místě v kategorii juniorů a druhý v kategorii E3. Tomáš Holý zopakoval výsledky ze soboty, avšak se zásadním rozdílem v celkovém pořadí, kdy se ze sobotního sedmnáctého místa posunul na místo dvanácté.

„V každém případě patří poděkování všem pořadatelům, kteří špičkově připravili dvoudenní závody endura minimálně evropského formátu – díky moc,“ shodli se borci ze sušického Czech Enduro Teamu, kteří za necelé tři týdny vyrazí do Polska na závěrečný podnik mistrovství Evropy v enduru. Vedle Tomáše Holého a Jaroslava Kalného se na start postaví už i Zdeněk Pitel, který si letos na konci června zlomil zápěstí a musel pauzírovat.