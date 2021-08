Muži (kromě kategorie nad 70 let) běželi dva okruhy o celkové délce 8,1 km. Ženy absolvovaly poloviční distanci (4050 metrů). Vůbec nejrychlejším běžcem se stal klatovský atlet Vojtěch Koželuh, který sice po prvním okruhu koukal na záda Ondřeji Teskovi, ale pak neuvěřitelně zabral a do cíle nakonec dorazil jako první v čase 29:08 minuty.

16. ročník dolanského běhu přes Vorlíky.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nejrychlejší ženou běhu přes Vorlíky byla Vendula Peteříková (Hujerojc), která zvítězila před celkově druhou Blankou Šindelářovou z Blovic o více než minutu. Dolaňáky roku se stali manželé Špaténkovi, šnekem (vyhlášený nejpomalejší běžec) pak Emil Dvorský. Nutno však podotknout, že Dvorskému (Hujerojc) je už sedmašedesát let. Vůbec nejstarším závodníkem dolanského běhu byl ale Josef Růžička z Tatranu Železná Ruda – ročník 1939.

16. ročník dolanského běhu přes Vorlíky.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Byla rekordní účast, počasí nám přálo, nikdo se nezranil, takže já jsem naprosto spokojený,“ uvedl za pořadatele Karel Voráček, jenž před závodem očekával, že padne jeden z letitých traťových rekordů, který drží Jiří Voják a Ivana Sekyrová. „Ani jeden nakonec nepadl, ale i tak musím všechny pochválit. Třeba Vojta Koželuh běžel fantasticky,“ dodal.

16. ročník dolanského běhu přes Vorlíky.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Sobotní dopoledne v Dolanech se tedy vydařilo a už teď se všichni vyhlíží příští ročník. „Krásný zážitek,“ napsala na facebook Dagmar Rudolfová, jež běh přes Vorlíky běžela vůbec poprvé. „Kájo, jako vždy TOP organizace. Je vidět, že to děláte srdcem,“ přidala se do zástupu komentářů Hana Hanzlíková, stříbrná běžkyně v ženské kategorii nad 35 let.

Kromě samotného zápolení v Dolanech opožděně (kvůli covidu) došlo i na slavnostní vyhlášení Ešus ligy za rok 2020. Kdo se jak umístil? To najdete na webu seriálu www.esusliga.webnode.cz.