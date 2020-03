Již v polovině ledna, kdy do skončení krajského přeboru nejmladších minižáků v basketbalu zbývalo odehrát ještě šest utkání, se stal tým BK Klatovy do jedenácti let krajským šampionem.

I kdyby zbývající bitvy soutěže prohrál, nemohl být v čele tabulky předstižen. Na vítězný pohár a zlaté medaile si ale klatovští kluci museli počkat takřka až do konce prvního kalendářního měsíce. Ale stálo to za to…

Před zraky předsedy ČBF OZČ pana Červenky zdolali své soupeře z BK Lokomotiva Plzeň v prvním utkání 147:6 a ve druhém 144:9. Možná se bude zdát, že takové výsledky nejsou u desetiletých chlapců ani možné, jenže klatovský tým převyšoval všechny své soupeře opravdu výrazně.

„V deseti z celkového počtu čtyřiadvaceti odehraných zápasech moji kluci překonali hranici sta bodů. Tým ale kromě střelecké produktivity i dobře bránil. Průměrný výsledek za celou sezonu jsme měli 103,1 ku 19,6. Vše to má jednoduché vysvětlení. Tajemství se skrývá v náročném tréninku. Většina hráčů také dostávala příležitost k získání herních zkušeností i v týmu do 12 let, tedy proti o rok starším soupeřům,“ vysvětlil recept na úspěch Jindřich Svojanovský, kouč klatovských válečníků a srdce pošumavského klubu.

PEVNÉ ZÁKLADY BUDOVANÉ PYRAMIDY

Na první pohled by se mohlo zdát, že se ve městě pod Černou věží sešel kvalitní ročník kluků ochotných na sobě pracovat. Jenže nic nevyroste jen tak z ničeho. V Klatovech na všech čtyřech základních školách již několik let pracují basketbalové kroužky. Jsou i ve Švihově, připomeňme vítězství ZŠ Švihov v jr. NBA 2018 přenášené televizní stanicí Nova Sport, a také v Měčíně a Janovicích.

V samotném klatovském klubu pak fungují basketbalové přípravky chlapců i dívek. V pěti školních kroužcích aktivně působí trenér Svojanovský, jenž má možnost ovlivnit basketbalovou připravenost dětí již rok nebo dva předtím, než se objeví v nejmladších týmech klubu Klatov, které rovněž vede. Obrazně lze hovořit o pyramidě, jejíž základy tvoří školní kroužky a první podlaží pak klubové přípravky a týmy do deseti let.

„Po sezoně 2014/2015, ve které jsme v chlapeckých soutěžích vyhráli všechny tři minižákovské kategorie U11, U12 a U13, kluci U12 pak obsadili na Národním finále, což je název pro Mistrovství ČR minižáků, fantastické druhé místo a měli jsme více než 160 dětí v kroužcích, se zdálo, že naše pomyslná pyramida má pevné základy i patra minižákovských kategorií. Různé změny na trenérských pozicích i další aspekty se pak poměrně negativně podepsaly na dalším vývoji a po dvou titulech (U12 a U13) v sezoně následující pak přišly dvě sezony s pouze jediným vítězstvím v krajském přeboru. Zapomenout ale nelze na čtvrté místo našich kluků U11 na NF 2018. V loňské sezoně pak na naše týmy zbyla pouze druhá místa. Dobře postavené základy se tedy řádně otřásly. Není třeba nijak zdůrazňovat, že úspěchy na krajské a především celonárodní úrovni přivádějí do kroužků i klubu nové zájemce. Jsem nesmírně rád, že právě skončená sezona nám přinesla velice výrazný krok směrem k opětovnému zpevnění základů již zmiňované pyramidy,“ uvedl zkušený trenér mládeže.

VĚŘILI SI A TVRDĚ PRACOVALI…

Skutečnost, že klatovský tým do 11 let nenašel v průběhu letošní sezony rovnocenného soupeře, by mohla být vykládána pozitivně, trenérovi Svojanovskému ale nedala spát. Zažil už několik Národních finále a věděl, na jak silné soupeře mohou jeho malí svěřenci narazit.

Nezbývalo, než se za konfrontací vypravit za hranice Plzeňského kraje. „Velká část hráčů týmu U11 se zúčastnila již krátce po srpnovém soustředění turnaje STEEL CUP U12 v Ostravě, kde nám soupeřem byly dva domácí týmy a slovenská Prievidza. V říjnu jsme se o volném termínu vydali do Chomutova, kde jsme se v ryze přípravném utkání střetli s kombinovaným týmem U11 a U12 domácích Levhartů. Když jsme na Christmas Cup 2019 do Plzně přihlásili do kategorie U12 náš tým U12 i samostatně U11, byl jsem za blázna. Nakonec si tým do 11 let proklestil cestu vítězstvími nad o rok staršími soupeři až do semifinále, kde nestačil na pozdější vítěze. Souboj o bronz se stal záležitostí našich týmů U12 a U11,“ pochvaloval si Svojanovský.

Tým čekala v druhé polovině března kvalifikace o postup na NF, kterou všichni považovali za formalitu, neboť soupeřem byla plzeňská Lokomotiva, kterou tým z Klatov v letošních čtyřech vzájemných duelech vždy porazil rozdílem výrazně vyšším než 100 bodů. V klidu se tedy trenér i hráči mohli začít připravovat na poslední víkend dubna a cestu do Ostravy. Jenomže zasáhla vyšší moc s názvem koronavirus.

„Pro březnovou část přípravy jsme si dali za cíl zvýšit fyzickou kondici, dále pracovat na individuálních dovednostech a odehrát i několik přípravných utkání. Docházka byla výborná, bylo vidět, že kluci dělají vše pro to, aby se do týmu pro Národní finále dostali. Velkým povzbuzením a motivací pak bylo i vítězství starších spoluhráčů v krajském přeboru do 12 let, což málokdo čekal. Stačili jsme ještě odehrát ryze přípravné utkání v Čelákovicích. Hrálo se, myslím, na šestkrát osm minut a nastupovaly vždy pětice, na kterých jsme se s trenérkou soupeře domluvili. Kombinovaný mix tým Čelákovic je vítěz NF U11 mixů z loňského roku, a tak o jeho kvalitách není třeba vůbec pochybovat. O dalších domluvených utkáních či cíli týmu na našem Easter Cupu 2020 je již zbytečné se zmiňovat. Vše pohřbil koronavirus,“ smutnil Jindřich Svojanovský.

UKONČENÉ SOUTĚŽE A ZAVŘENÉ HALY

Vážnost aktuální situace asi není třeba rozebírat. Veškerá média ve svých relacích nenabízejí nic jiného. I když dle termínové listiny mají být minižákovská Národní finále a festivaly zahájeny až o posledním dubnovém víkendu, je den ode dne stále více jasné, že naplnění snu klatovských chlapců kategorie do 11 let o zisku medaile z NF se po dlouhých pěti letech vzdaluje.

„Život není to, co chceme, ale jen to, co máme. Jsem nešťastný spolu s týmem. Odvedli jsme neskutečný kus práce. Byli jedinci, kteří chodili na tréninky každý den. V pondělí, středu a čtvrtek s U11 a v úterý a pátek s kategorií do dvanácti let. Kluci snili o medailích, ať by byly z jakéhokoli cenného kovu. I já jsem byl ochoten dát, stejně jako v roce 2015, v sázku ten zbytek vlasů, co mi zbyl na hlavě. Každá práce by měla být adekvátně odměněna. Jistě, máme zlaté medaile z přeboru kraje, chtěli jsme však víc. I proto se teď snažím i přes karanténu a všechna ta opatření udržovat kluky u basketbalu a vítám iniciativu ČBF „Vrátím se lepší“. Mám radost, že se kluci z mých týmů do této iniciativy zapojili, a snažím se to prezentovat i na našich stránkách ve snaze podnítit i ostatní. Na straně druhé se však měním z optimisty na realistu a budu šťastný za den, kdy se budeme moci znovu sejít, potrénovat a radovat se z toho, že jsme spolu. Vyšší moc nám sice vzala šanci bojovat o medaile na NF 2020, nesmí nám ale vzít naději si sáhnout na medaili v příštích letech,“ uzavřel zajímavé povídání klatovský trenér Jindřich Svojanovský.