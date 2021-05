I přesto si závod zaběhlo 45 mužů a 22 žen. Alespoň tento počet poslal pořadatelům z TJ Sokol Mochtín svůj oficiální čas ze svého chytrého telefonu nebo hodinek. „S účastí jsem určitě spokojený, i když jsem si v koutku duše přál, že by si závod mohla dát stovka běžců. Škoda jen, že tři dny v kuse hustě pršelo,“ řekl ředitel závodu Karel Šot a připomněl, že mochtínský závod běžci a běžkyně mohli absolvoval v průběhu celého týdne.

„Vím však na sto procent, že okruh absolvovalo více než 67 běžců. Osobně jsem je viděl na trati, ale ve výsledkové listině nejsou uvedení. Asi neměli potřebu výsledný čas nahlásit,“ pokračoval.

Mochtínský přespolní běh si závodníci užili…Zdroj: TJ Sokol Mochtín, archiv závodníků

Radost mu udělala také velká účast domácích borců – zejména fotbalistů, kteří virtuální závod vzali útokem. „Vždycky mám radost, když se sportovci z naší TJ této akce účastní. Pro některé fotbalisty to byla součást pátečního a nedělního tréninku, které jsou pod vedením trenéra Jiřího Dolejše zaměřeny v současné době především na nabírání kondice. Někteří si to pak zaběhli ještě i na čas,“ mohl být spokojený Karel Šot.

Bez ohledu na věkové kategorie mezi muži zvítězil klatovský atlet Vojtěch Koželuh, který do cíle (4,3 km) doběhl v čase 14:25 minuty. Koželuh tak navázal na vítězství v Husínském krosu a stříbrnou medaili v Jarním přespolním běhu, který se uskutečnil v Nýrsku. Mezi ženami pak kralovala teprve šestnáctiletá Štěpánka Hanušová, kolegyně Koželuha z Atletiky Klatovy.

Jubileum pro TJ i místní fotbal

49. ročník Mochtínského přespolního běhu se konal jako třetí díl letošní sezony Ešus ligy, populárního seriálu běhů mimo dráhu v okrese Klatovy, a také jako součást oslav 110 let od založení pořádající TJ Sokol Mochtín.

Štěpánka Hanušová nejrychlejší ženou.Zdroj: Miroslav Benda

„Letošní rok je pro nás výjimečný. Škoda jen, že nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Slavíme totiž 110. výročí založení TJ Sokol Mochtín, ale i 50. narozeniny od založení mochtínského fotbalu. Slavit chceme toto výročí hlavně pohybem, ale uvidíme, co nám Covid-19 dovolí,“ prohlásil Karel Šot, ředitel běhu, ale i místopředseda TJ Sokol Mochtín.

A přidal i další plány spolku na tento ´koronavirový´ rok.

„Tento běh byl první letošní plánovanou akcí, kterou jsme alespoň virtuálním způsobem uskutečnili, a v plánu máme i další. Chtěli bychom uspořádat fotbalové turnaje minipřípravky, mladší přípravky, starší přípravky i starých gard (nebo alespoň přátelské zápasy). Pro muže jsme plánovali na červen nějakého atraktivního soupeře, aby si to i fanoušci společně s námi též užili, ale nakonec z toho nic nebude, protože není jistota, že by to mohlo oficiálně proběhnout. Přátelské zápasy pro ně máme ale již dojednané. V neděli 30. května hrajeme doma o pouti (od 17 hodin) s Keramikou Chlumčany, o týden později doma přivítáme Svatobor Hrádek (6. června), pak Nepomuk a 19. června do Mochtína přijede Okula Nýrsko,“ poodkryl Šot plány fotbalistů.

„Chtěli bychom také uspořádat volejbalový turnaj žen, v listopadu nebo prosinci plánujeme také slavnostní schůzi k oslavám, na které bychom rádi poděkovali a ocenili zasloužilé sportovce mochtínské organizace,“ uzavřel Šot povídání.

Výsledkový servis.Zdroj: Deník