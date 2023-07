Parádní úspěch se nedávno podařil partě borců ze Šumavy. Ti totiž s oddílem ŠK Králové Šumavy Sušice vyrazili na mistrovství České republiky družstev UŠO (Unie šipkových organizací), kde o republikový titul bojovali v konkurenci dalších 27 družstev v kategorii D.

Šipkaři z ŠK Králové Šumavy Sušice ovládli MČR družstev. | Foto: ŠK Králové Šumavy Sušice

V základní skupině porazili Rakovník, Kralupy i Esa z Hrabůvky a stejně brilantně si vedli také v následné vyřazovací části, kde už nebyl prostor na chyby. Nakonec se probojovali až do finále, ve kterém přehráli The Forge Vansdorf 5:2 a stali se mistry České republiky pro rok 2023.

Na národní šampionát Králové Šumavy Sušice odjížděli dobře naladěni a s vysokými cíli. „Ambice jsou vždycky nejvyšší," prohlásil jeden z klíčových hráčů a členů šipkařského týmu Petr Kudlic s tím, že družstvo se na turnaj dobře naladilo už den předtím, kdy se zúčastnilo zahřívacího turnaje jednotlivců a na něm posbíralo všechny cenné kovy. A pak už šli Králové, kteří se na MČR probojovali díky dominanci v krajských ligách (Plzeňský kraj-jih, Plzeňský kraj-severozápad a Plzeňský kraj-severovýchod), do boje.

Nejprve přehráli Krkavce z Kralup 6:3, pak udolali Maniac Darts Rakovník (5:4) a na závěr skupinové fáze porazili těsně i Esa z Hrabůvky (rovněž 5:4).

„Zápasy ve skupině nebyly lehké," přiznal Petr Kudlic, ale kvitoval, že tým po získání rozhodujícího bodu v jednotlivých zápasech vždycky prostřídal sestavu, takže si zahráli úplně všichni. Králové ve skupině získali plný počet devíti bodů. „Za to nás čekala odměna v pobobě volného losu v prvním kole systému K.O (prohraješ a končíš)," prozradil kapitán mužstva, které je složené ze tří velmi zkušených hráčů, pěti mladých koní a jednoho veterána.

V osmifinále šumavští šipkaři zdolali Litvínov, ve čtvrtfinále Žerotín a v boji o finále smetli také Dream Team Ostrava. A Západočeši neponechali nic náhodě ani v třaskavé bitvě o zlato, ve které přejeli The Forge Vansdorf 5:2.

„Nemůžu mluvit za kluky, ale pro mě osobně bylo nejtěžší právě finále," narážel Kudlic na to, že po psychické stránce se jednalo o nejsložitější chvíle. „Velké pódium, několik desítek lidí pod ním, tlak jako hrom," poukázal.

Šipkaři z ŠK Králové Šumavy Sušice ovládli MČR družstev.Zdroj: ŠK Králové Šumavy Sušice

ŠK Králové Šumavy Sušice ale nápor ustál a oslavil naprosto zaslouženě kýžený republikový titul. Dojmy? „Přetrvávají," usmál se Petr Kudlic.

„Krásné, stále je máme v živé paměti. Ještě teď mám oči zalité slzami, jak moc to pro nás bylo emotivní," vyznal se. „Šipky hraji už dvacet let, a i když už mám za sebou spoustu úspěchů, taková věc přišla až teď. Mistři republiky, to už nám nikdo nevezme. A i celkově to byl skvělý víkend po všech stránkách," radoval se Petr Kudlic, který na závěr nezapomněl děkovat.

„Poděkovat musíme všem sponzorům našeho týmu, bez nich by to nešlo. Ale úplně největší dík zaslouží naše manželky, partnerky a rodiny, které nás tolerují, respektují vášeň pro tento sport a jsou tu pro nás. A my je teď za to všechno odměnili tím, že každá má teď doma mistra republiky," doplnil s úsměvem Petr Kudlic, člen ŠK Králové Šumavy Sušice.

Výsledky ŠK Králové Šumavy Sušice na mistrovství České republiky družstev 2023, kategorie D - základní skupina: Krkavci Kralupy - ŠK Králové Šumavy Sušice 3:6, ŠK Králové Šumavy Sušice - Maniac Darts Rakovník 5:4, Esa z Hrabůvky - ŠK Králové Šumavy Sušice 4:5, osmifinále: ŠK Králové Šumavy Sušice - Korbel II Litvínov 5:2, čtvrtfinále: ŠK Králové Šumavy Sušice - Štamgasti Žerotín 5:0, semifinále: ŠK Králové Šumavy Sušice - Dream Team Ostrava 5:2, finále: ŠK Králové Šumavy Sušice - The Forge Vansdorf 5:2.



Konečné pořadí MČR - kat. D (TOP 3): 1. ŠK Králové Šumavy Sušice, 2. - The Forge Vansdorf, 3. Dream Team Ostrava a Black Panthers Tachov.



Zdroj: ŠK Králové Šumavy Sušice



Soupiska týmu ŠK Králové Šumavy Sušice:

Vlastimil Míčka, Jiří Pavlovič, Petr Kluch, Petr Kudlic, Lukáš Melka, Jan Kůrka, Adam Pena, Štěpán Broža, Petr Kratochvíla (na MČR se kvůli zranění či pracovní vytíženosti nepředstavili Pavlovič, Kratochvíla a Broža).

