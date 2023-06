/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na začátku druhé poloviny června se uskutečnilo mistrovství světa Budapešť Maďarsko 2023 v soutěžním tancování, kam se z několika kol taneční soutěže Czech Dance tour probojovala také taneční skupina DIAMOND DANCE Klatovy. Oddíl, město Klatovy i Českou republiku do hlavního města Maďarska odjela reprezentovat kategorie juniorek s trenérkou a choreografkou Adélou Ženatou.

Juniorská kategorie DIAMOND DANCE Klatovy na MS v Maďarsku. | Foto: DIAMOND DANCE Klatovy

„Přípravy na soutěž byly velmi náročné, protože potkat se se světovou konkurencí, kde navíc nerozlišují pokročilé a profíky, není jednoduché. Na soutěž jsme tak jeli hlavně nasbírat nové zkušenosti a neočekávali jsme medaile,“ poznamenala trenérka Adéla Ženatá s tím, že pro klatovský klub je velkým úspěchem už jen reprezentace města i ČR na akci tak velkého formátu.

Klatovská juniorská kategorie, byť cenný kov neočekávala, nebyla po předvedení svojí sestavy I Will rescue you od medaile daleko. „I když jsme se na bednu vítězů nakonec nepostavili, jsme hrdí na své páté místo. Soutěž jsme si všichni užili a byla to pro nás největší zkušenost,“ potěšilo Ženatou. „Myslím, že choreografie se povedla, jak nejlépe mohla a tanečnice ji zvládly i přes všechny změny - ať už prvků, postavení tak i zvedaček. Jsou to úžasné holky. Některé už ke mně chodí několik let a jsem ráda, že zrovna ony byly ty, které se jako první za DIAMOND DANCE Klatovy dostaly na MS,“ rozplývala se trenérka.

Zdroj: Youtube

Ta závěrem nezapomněla poděkovat všem, kteří se na velkém úspěchu podíleli. „Děkuji rodičům a dětem, kteří nám drželi palce v ČR. Dále moc děkujeme městu Klatovy za podporu a pomoc při realizaci našeho snu. A největší dík patří tanečnímu a organizačnímu týmu za to, jak jsme to v Maďarsku všechno zvládli,“ doplnila nadšená Adéla Ženatá.

