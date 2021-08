Na sklonku atletické sezony uspořádal oddíl TJ Sušice tradiční přespolní běh Lesem podél Otavy, který se v letošním roce v pomyslné bráně Šumavy uskutečnil již počtyřicáté v historii. Závod se každoročně koná i jako vzpomínka na Adolfa Donáta, významnou běžeckou osobnost, propagátora běhu pro zdraví a účastníka mnoha vytrvalostních závodů na dlouhých tratích. Ostatně, byl to právě Adolf Donát, který tento závod kdysi založil.

40. ročník běhu Lesem podél Otavy v Sušici.Zdroj: Michal Král

Za krásného letního počasí se v Sušici sešlo několik desítek běžců a běžkyň různých věkových kategorií, na které čekala trať o distanci 10 km. „Na startovní čáru se letos postavilo 43 závodníků a závodnic. Celé startovní pole se po výstřelu v deset hodin dopoledne vydalo na desetikilometrovou vzdálenost z místního stadionu TJ Sušice. Po několika předcházejících letech se délka tratě vrátila na původní vzdálenost, kterou kdysi vyznačil zakladatel běhu Adolf Donát,“ uvedl Jaroslav Uher, člen pořádajícího atletického oddílu TJ Sušice.

„Ačkoliv byla teplota příliš vysoká pro běh o této vzdálenosti, počasí se docela povedlo. Nejlepší tři běžkyně a běžci v každé kategorii obdrželi věcné ceny. Pořadatelé vyhodnotili i nejstaršího a nejmladšího účastníka,“ pokračoval Uher.

V hlavní mužské kategorii do 39 let zvítězil Ondřej Teska z Atletiky Klatovy, a to časem 36:45 minuty. Na druhém místě skončil s odstupem více než třiceti vteřin plzeňský Martin Černý a na bronz pak dosáhl Václav Anděl z TJ Sokol Mochtín. Tito borci zároveň zaběhli tři nejrychlejší časy bez ohledu na další (starší) věkové kategorie.

Nejlepší ženou v kategorii do 29 let byla talentovaná žákyně Vendula Haladová. Ta ovšem v celkovém hodnocení zaběhla až druhý nejrychlejší čas. O 24 vteřin rychleji totiž běžela absolutní vítězka a tudíž i vítězka ve své kategorii od 30 do 39 let Marie Spasová ze Švihova.

„Závěrem bych chtěl poděkovat všem činovníkům atletického oddílu, kteří se podíleli na organizace této akce, a také sponzorům, kteří poskytli předměty a ceny pro nejlepší závodníky,“ dodal Jaroslav Uher.

Výsledky nejlepších v každé kategorii

Muži do 39 let: 1. Ondřej Teska, 2. Martin Černý, 3. Václav Anděl, muži od 40 do 49 let: 1. Jan Sedláček, David Janda, Pavel Vyskočil, muži od 50 do 59 let: 1. Jiří Procházka, 2. Karel Mach, 3. Karel Voráček, muži nad 60 let: 1. Václav Valíček, 2. Milan Lukačišin, 3. František Kukaň, ženy do 29 let: 1. Vendula Haladová, 2. Adéla Strejcová, 3. Petra Benešová, ženy od 30 do 39 let: 1. Marie Spasová, 2. Lenka Šibravová, 3. Libuše Tichá, ženy od 40 do 49 let: 1. Radka Kamencová, 2. Dagmar Rudolfová, 3. Radka Ouřadová, ženy nad 50 let: 1. Zlata Lukášková, 2. Šárka Vítovcová.

Kompletní výsledkový servis a více informací o seriálu najdete na webových stránkách www.esusliga.webnode.cz.