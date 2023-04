Vinařský půlmaraton v Pardubicích, Husínský kros v Tajanově. Ale celá řada dalších závodů v kraji i ostatních koutech republiky. Program běžeckých akcí byl o víkendu zkrátka nabitý k prasknutí. I přesto (a deštivé počasí) si spousta běžců a běžkyň, bez ohledu na věk, našla v sobotu cestu také do Sušice, kde se konal jubilejní 10. ročník Horského půlmaratonu Sušice. Ten se ovšem poprvé uskutečnil pod zcela novým názvem a s novým pořadatelským týmem v čele s Lucií Hrabovou.

Horský půlmaraton Sušice 2023. | Foto: Horský půlmaraton Sušice / Tomáš Mašek

Lucie Hrabová převzala závod poté, co s tímto nápadem přišli Matěj Molcar a Siga Schwarzkopf mladší, kteří bohužel vloni v létě tragicky zahynuli. Proto se tento závod běžel i jako vzpomínka na oba zesnulé kamarády.

„Přípravy a uspořádání závodu nám po celý týden komplikovalo deštivé a chladné počasí. Přesto se nám podařilo zajistit přístřeší a teplo do prostor zázemí, které jsme ve skvělé spolupráci s jeho provozovatelem vybudovali na ostrově Santos. Od pátečního rána pořadatelé značili tratě, stavěli vyhřívané stany a další servis pro závodníky," sdělila Klatovskému deníku Lucie Hrabová, ředitelka závodu, mimo jiné sama výborná běžkyně a triatlonistka.

Závod si užily i děti, které neodradilo ani deštivé počasí

Závodní den začal opět vydatným deštěm, který ale naštěstí před startem dětských kategorií ustal. „Ale ani špatným počasím se nenechala odradit téměř třicítka malých závodníků a ve dvou hodinách jsme je všechny odstartovali celkem v pěti kategoriích. V cíli všichni obdrželi domácí pečené perníkové medaile a ihned po doběhnutí poslední dívky jsme děti postupně poslali také na stupně vítězů, kde kromě dalších zlatých, stříbrných a bronzových pečených medailí dostali i drobné dárky," popsala s radostí Lucie Hrabová.

Horský půlmaraton Sušice 2023.Zdroj: Horský půlmaraton Sušice / Tomáš Mašek

Během dětského vyhlašování se pomalu registrovali a připravovali na start dospělí závodníci. Start hlavního závodu byl naplánován úderem třinácté hodiny. Přesně v tuto dobu zazněla startovní siréna a na tratě vyběhli závodníci, kteří ji absolvovali buď sólo nebo první běžci z dvojic štafet, a také jeden handicapovaný závodník. „Pro něj byla připravena zkrácená varianta o délce 12,1 km s převýšením 450 metrů," poznamenala ředitelka závodu s tím, že půlmaratonská délka hlavního závodu (21,1 km) měla převýšení 800 metrů.

Na obou tratích proběhlo téměř 150 běžců a běžkyň, což je vzhledem k počasí, které v Česku panovalo, a na Šumavě to samozřejmě platí dvojnásob, skvělá cifra. „Velkým překvapením byl vysoký počet žen ve startovním poli," těšil Hrabovou fakt, že Horský půlmaraton přilákal i nadšence z řad něžnějšího a o velký zaoceánský parník krásnějšího pohlaví. V mužích zvítězil Michal Oplt (OTC Vlčáci), a to v čase 1:31:32. Mezi ženami pak zcela suverénně zvítězila litoměřická Kateřina Ježková, která do cíle do svištěla v čase 1:46:48.

Horský půlmaraton Sušice 2023.Zdroj: Horský půlmaraton Sušice / Tomáš Mašek

„Určitě je důležité zmínit i nejmladší běžkyni Elišku Rezkovou, narozenou v roce 2004 a její čas 2:16:55, nejstarším běžcem byl naopak třiasedmdesátiletý Václav Valíček (2:09:10)," poukázala Lucie Hrabová a doplnila, že v letošním ročníku byl závod vyhlášen i jako MČR veteránů v kategorii nad 35 let.

Už to bylo zmíněno: počasí venkovnímu sportování příliš nepřálo, i tak si všichni závod užili a organizátory v čele s ředitelkou akce potěšila hojná účast. „V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem, co se na závodě podíleli. Byl to více jak třicetičlenný tým. Chtěla bych poděkovat také sponzorům, bez kterých rozhodně nelze takovou akci připravit," uvědomuje si Hrabová.

„I přes velmi náročné podmínky pro závodníky, ale i pro pořadatele, byl celý den velmi úspěšný. Proto je již nyní zveřejněn termín dalšího ročníku, který se uskuteční 13. dubna následujícího roku. Pro něj už teď připravujeme řadu novinek - zkrácenou Hobby trať, Canicross běh se psy a pro neběžce možnost celou trasu obejít," dodala spokojená ředitelka Horského půlmaratonu Sušice.

Finanční nebo materiální podporu zajistili: Město Sušice, HighPoint, Alps South Europe, ostrov Santos, Pípa a Vývrtka, Lékárna Karel Požárek, United Networks, Elwest Reality, WEEE, Špak, Pekařství Karel Rendl, Partners Financial, Decathlon, Kola Petr Čácha, Sport Hobby Benešov, Kavárna Lamour, Jedlý park Pastvina. Všechny momenty tohoto sportovního dne zvěčnil Tomáš Mašek, bez kterého by pořadatelé nemohli akci připravit, kdyby nevznikala nová společnost se sportovními a volnočasovými záměry Sportheart.

