FOTO: Fantazie! Mix klatovských nadějí vyhrál basketbalové mistrovství republiky

/FOTOGALERIE, OHLAS/ Poté, co naprosto suverénním způsobem ve stylu hry kočky s myší ovládli letošní Easter Cup, kde vyhráli úplně všechno co se dalo, si mladí basketbalisté BK Klatovy připsali do deníčků velkých úspěchů svých začínajících a doufejme, že brzy již hvězdných kariér, další neskutečný záznam. A opravdu ne jen tak ledajaký!

BK Klatovy U11 mix na mistrovství České republiky. | Foto: web BK Litomyšl

Mix klatovských basketbalových nadějí do 11 let si totiž v Litomyšli pro sebe ukořistil zlatou trofej a medaile z republikového šampionátu této věkové kategorie. Tým pod vedením trenéra Michala Turečka prošel základní skupinou jako nůž máslem a stejně si vedl i ve vyřazovací části. PODÍVEJTE SE: Sušice hostila Enduro X Race 2022. Kdo jsou noví šampioni? Ve čtvrtfinále play-off převálcoval Podolí 79:22, aby si následně poradil také s domácí Litomyšlí (66:29). V cestě za nejcennějším kovem pak ve finále stálo družstvo SKB Rokycany. Výsledek? Vítězství 69:35! BK Klatovy U11 mix na mistrovství České republiky.Zdroj: web BK Litomyšl „Abych byl zcela upřímný, vůbec jsme to nečekali. Nechci říct, že jsme na mistrovství republiky jeli jako outsideři, ale vůbec jsme nevěděli, co od soupeřů čekat a jeli jsme si spíš hlavně zahrát,“ říkal trenér Michal Tureček. Mochtínský přespolní běh slaví jubileum, na závodníky čeká nová bezpečnější trať Ten se pak nestačil divit, jak jeho družina válcuje jednoho soupeře za druhým. „Neskutečný úspěch a pro mě velké překvapení. Klíčem na cestě ke zlatu bylo to, jak všichni kluci i holky táhly za jeden provaz. Na palubovce, ale i mimo ni,“ dodal pyšný a spokojený trenér talentovaných hráčů a hráček BK Klatovy. BK Klatovy na MČR U11 (mix) Výsledky – základní skupina: BK Klatovy – Jiskra Kyjov 76:21 (29:4, 38:11, 64:13), BK Teplice – BK Klatovy 47:74 (5:28, 23:33, 27:61), čtvrtfinále: BK Klatovy – SK Renocar Podolí 79:22 (28:7, 36:16, 62:16), semifinále: BK Klatovy – ADFORS Basket Litomyšl 66:29 (25:8, 29:21, 51:23), finále: SKB Rokycany – BK Klatovy 35:69 (8:16, 13:42, 18:57).



Klatovy mix U11: Nikola Šlajsová, Nela Čmejlová, Aneta Šimunová, Michaela Zubová, Jan Šlof, Lukáš Kydlíček, Sebastian Bošek, Antonín Raba, Štěpán Ulrich, Tomáš Pangerl, Marcel Skalický, Vojtěch Theimer, Josef Bošek, Šimon Tureček a Theodor Karásek. Trenér: Michal Tureček. Čtrnáctiletý Denis Gashi. Rychlík a gólový zabiják, letos dal už 59 branek!