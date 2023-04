/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sobotní den patřil ve Strážovicích u Pačejova klasickému enduru v rámci kontrolního závodu pořádajícího JBR enduro teamu Pačejov z dílny otce a syna Bendových. Účast na letošním ročníku byla vynikající. Na start závodu, jehož smyslem je především prověřit připravenost jezdců na sezonu, se postavila více než stovka odvážných.

Czech Enduro Team na klasickém enduru ve Strážovicích. | Video: Czech Enduro Team

Absolutním vítězem se stal Zdeněk Pitel ze sušického Czech Enduro Teamu před druhým parťákem Jaroslavem Kalným a třetím Jiřím Hádkem. Radek Bezděk (rovněž Czech Enduro Team) se startovním číslem jedna, velký favorit soutěže, který ve Strážovicích vyhrál hned osm z posledních devíti ročníků, se nakonec musel spokojit s nepopulární bramborovou pozicí.

„Z vítězství mám pochopitelně dobrý pocit. Nebyl to totiž nijak jednoduchý závod a byl to opravdu skvělý test před tím, co nás teď čeká," říkal šampion strážovického zápolení Zdeněk Pitel a narážel tím na blížící se první podnik mistrovství světa v enduru, který od 31. března hostí italské San Remo. „Na místě je velké poděkování celému týmu, který se poprvé sešel při ostrém závodě a fungoval skvěle. Už se těším na další závody,“ doplnil ještě vítěz.

Zdroj: Czech Enduro Team

„Byl to náročný závod. Obsahoval snad všechny myslitelné prvky endura, navíc test nebyl nijak jednoduchý. Naopak, vyžadoval dost koncentrace, zvlášť na rovných úsecích, po kterých následovala náročná zatáčkovitá sekce. A navíc si s námi hrálo i počasí, když chvíli pršelo, chvíli svítilo slunce a k tomu foukal čerstvý vítr,“ přidal svůj postřeh Jaroslav Kalný, stříbrný jezdec a další člen Czech Enduro Teamu (více o Czech Enduro Teamu najdete ZDE).

Čtvrtým borcem z Czech Enduro Teamu, který se u Pačejova pral nejen se svým strojem, ale také nepříjemným (avšak tradičním) bahnem, byl Tomáš Holý.

Výsledky z kontrolního závodu JBR enduro teamu Pačejova napříč skupinami (A, B, veteráni) a jednotlivých RZ najdete ZDE.

Ten v obrovské konkurenci obsadil osmou příčku. „Enduro ve Strážovicích je nádherný podnik, který dokáže prověřit připravenost jezdců před sezonou. A hlavně pro mě osobně to byl skvělý test před mojí opravdu plnohodnotnou endurovou sezonou," pochvaloval si nejmladší člen týmu. „Čekají mě totiž kromě českého mistráku také vybrané závody mistrovství Evropy, včetně toho prvního v italském Fabrianu (od 15. do 16. dubna - pozn. redakce),“ prozradil.

