/REPORT, FOTOGALERIE, OHLASY/ Byly to nervy, ale je to tam! Basketbalisté BK Klatovy si v posledním dvojkole základní části zajistili záchranu ve druhé lize. V prvním utkání áčkové skupiny (21. kolo) sice podlehli Příbrami těsně 91:92, ale ve druhém utkání (22. kolo) porazili silný Benešov 71:44, a jelikož Kbely prohrály na Slavii, druhá basketbalová liga se v Klatovech bude hrát i příští sezonu.

2. liga basketbalistů, skupina A (22. kolo): BK Klatovy (na snímku hráči v bílých dresech) - BC Benešov 71:44. | Foto: Jindřich Schovanec

Proti Příbrami, která naopak navzdory poměrně šokující výhře sestoupila, Klatovští vedli po první, druhé i třetí čtvrtině, ale nezvládli koncovku, díky níž nakonec slavili hosté. „Byl to náš klasický zápas, kdy po celé utkání vedeme větším či menším bodovým rozdílem a místo toho, abychom zkušeně dotáhli dobře rozehraný zápas do vítězného konce, tak sami vlastními nevynucenými chybami dostaneme soupeře na koně," posteskl si kouč Klatov Petr Fleisig.

Připomněl, že ve 25. minutě zápasu vedli jeho svěřenci 60:46, aby třetí čtvrtinu vyhráli pouze o dva body (73:71). Příbram pak senzační obrat dokonala v koncovce a slavila vítězství poměrem 92:91. „S touto porážkou jsme vůbec nepočítali," uznal klatovský kouč.

A jelikož Kbely porazily Beroun, na západě Čech věděli, že pokud se chtějí zachránit, musí v posledním zápase základní části porazit v tu chvíli třetí Benešov a zároveň na dálku držet pěsti Slavii, aby v domácím prostředí přehrála Kbely. A to se nakonec stalo. Klatovy přejely Středočechy 71:44 a pražská Slavia zdolala Kbely 79:73. Ve městě pod Černou věží se mohlo slavit.

„Těsně před zápasem s Benešovem jsme si řekli něco, co zůstane v šatně navždy zamčeno a myslím si, že to rozhodlo o parádním výkonu kluků. A ať se na mě Benešov nezlobí, také o našem jasné vítězství," lebedil si Petr Fleisig.

„Jenže co je platné, když vedete a kluci hrají fantasticky asi tak, jak si představujete, že budou hrát celou sezonu nebo minimálně před domácími fanoušky a nevíte, jak hrají Kbely na Slavii. Ale ve 34. minutě, když jsme vedli 63:41, mně naši zvědi oznámili, že Kbely na Slavii padly a já si mohl zbytek zápasu v klidu a bez nervů užít. Proč? Protože vlastně o naší celé sezoně rozhodl úplně první domácí zápas soutěže, a to doma s Kbely. My je porazili o osmadvacet bodů a u nich prohráli pouze o čtyři, a tak o udržení ve 2. lize rozhodl náš vzájemný zápas," doplnil klatovský kouč, jehož svěřenci tak skončili na deváté příčce a zachránili se. Základní část vyhrál bez porážky Radotín.

21. kolo: BK Klatovy - BK Příbram 2000 91:92

Průběh utkání: 20:18, 47:38, 73:71. Rozhodčí: Kočovský, Dub. Úspěšnost trestných hodů: 20/36 (55,6%). Střelba za tři body (úspěšné pokusy): 7. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 22, O. Fleisig, Faust 18, Pekárek 10, M. Toman 4, J. Toman, Bureš, Kubát 17, Podhůrský, Pytelka 7, Volmut 9, Vondra 4.

Ostatní výsledky 21. kola (2. liga basketbalistů, skupina A): BŠ Slavia Praha - BK Wolves Radotín 77:85, Tigers Basketball České Budějovice - SKB Rokycany 81:66, BK Beroun - TJ Sokol Kbely 56:104, Sokol Písek Sršni B - BK Lokomotiva Plzeň 84:62, BK Jiskra Domažlice - BC Benešov 82:84.

Klatovy smetly béčko Domažlic. Volejbalová rezerva přivezla dva cenné body

22. kolo: BK Klatovy - BC Benešov 71:44

Průběh utkání: 21:7, 46:26, 52:40. Rozhodčí: Kočovský, Dub. Úspěšnost trestných hodů: 14/24 (58,3%). Střelba za tři body (úspěšné pokusy): 7. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 10, O. Fleisig 4, Faust 11, Pekárek 8, M. Toman 9, J. Toman, Bureš, Kubát 5, Podhůrský, Pytelka 15, P. Čiko, Vondra 9.

Ostatní výsledky 22. kola (2. liga basketbalistů, skupina A): Tigers Basketball České Budějovice - BK Lokomotiva Plzeň B 76:64, BK Jiskra Domažlice - BK Příbram 2000 113:70, BŠ Slavia Praha - TJ Sokol Kbely 79:73, Sokol Písek Sršni B - SKB Rokycany 98:62, BK Beroun - BK Wolves Radotín 55:116.

2. liga basketbalistů, skupina A.Zdroj: ČBF

