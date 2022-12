O počínání klatovské skupiny informovala trenérka Adéla Ženatá. „Po dlouhé cestě autobusem se jako první v Břežanech ukázala nejmladší děvčata. Většina z nich nás navštěvují teprve od září tohoto roku a myslím si, že sezonu začaly perfektně. I přes velkou trému vytančily s choreografií BUDE SVATBA MILÁČKU? krásné druhé místo v hobby kategorii od 3 do 6 let," přiblížila Adéla Ženatá, která kategorii MINI vede společně s Pavlou Ženatou a Lilly Anny Jahnovou.

Taneční skupina DIAMOND DANCE Klatovy - kategorie DVK.Zdroj: Adéla Ženatá

Jako další přišla na řadu dětská věková kategorie (DVK 9 až 11 let). „Holky, které soutěžily v kategorii hobby, si s novou sestavou s názvem QUEEN OF AFRICA vytančily druhé místo a druhý nejvyšší počet bodů na soutěži," rozplývala se Adéla Ženatá, která měla velkou radost také z tanečního výkonu klatovských dívek juniorské věkové kategorie (JVK od 12 do 15 let).

„Naše holky jsou v novém složené, a to jim očividně svědčí, protože si s choreografií I Will Rescue You vytančily první místo v kategorii slow hobby 12 - 15 let," doplnila spokojená trenérka DIAMOND DANCE Klatovy.

OHLASY Z KTHL: Předvánoční GLOBALGAME ovládli hokejisté Dynama