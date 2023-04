/FOTOGALERIE/ V osmi klatovských halách ve čtvrtek začal 9. ročník velikonočního Easter Cupu, populárního basketbalového turnaje mládeže. Ten za účasti více než sedmdesáti týmů ze šesti zemí světa pokračoval v pátek a dařilo se v něm i mladým basketbalistům BK Klatovy.

Easter Cup 2023 - páteční den. | Foto: Jindřich Schovanec

Chlapci do 16 let suverénně vyhráli svoji skupinu a v sobotu je čeká čtvrtfinále proti plzeňské Lokomotivě. Klatovské dívky do 14 let čekají souboje o konečné 5. až 8. místo, hochy ve stejné věkové kategorii zase čtvrtfinále s německým týmem Oberpfalz Hunters. V akci byly také klatovské basketbalistky do 12 let, které si v sobotu zahrají o 9. místo. Lépe než devátí neskončí ani chlapci U12 a skupinu o 9. a 12. místo absolvují také kluci a děvčata v nejmladší kategorii do 11 let. Rozpis (a výsledky) zápasů jednotlivých kategorií najdete ZDE.

OBRAZEM: Klatovy obsadili basketbalisté. Začal další ročník Easter Cupu