Ale hezky od začátku. Domácí utkání mužstvu z města karafiátů vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Pravda, Chodové sice po první čtvrtině vedli o dva body a po poločase svítil na ukazateli skóre nerozhodný výsledek 33:33, ale druhá polovina zápasu už jednoznačně patřila klatovským borcům s velkým B!

„V sobotu v Klatovech hrála obě mužstva tvrdě. Ano tvrdě, někdy i za hranicí pravidel, ale ne zákeřně! Za to musím oba týmy pochválit, protože páni v oranžovém toto utkání absolutně nezvládli," zlobil se klatovský trenér Petr Fleisig, a pak svoje předchozí tvrzení více rozvinul. „Ani jeden tým vlastně nevěděl, jak bránit. Co je faul a co je čistá obrana, nebo presink. Na tom jsme se shodli i s trenérem Domažlic," vysvětloval zkušený kouč BK Klatovy.

BK Klatovy (bílé dresy) - BK Jiskra Domažlice 90:64.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ale k samotnému utkání. Celý první poločas se oba týmy přetahovaly o vedení. Jednou byl nahoře soupeř, podruhé zase my. A tak první poločas skončil spravedlivou plichtou. O poločase jsme přemýšleli, jak vyzrát na šikovné pivoty hostujícího mužstva. Vymyšleno bylo hned, zbývala jen úspěšná realizace našeho plánu, protože takovou obranu jsme ještě v zápase ani v tréninku nikdy nevyzkoušeli. Kluci mě ale uklidnili, že to zvládnou a já jim důvěřoval. Výsledek? Třetí čtvrtinu jsme vyhráli 30:16! Zavládla euforie a poslední část hry jsme v klidu dohráli a utkání - se vším respektem k soupeři - zaslouženě vyhráli," liboval si Petr Fleisig po jednoznačné výhře 90:64.

Odveta na Chodsku byla o poznání vyrovnanější. Jiskra vedla po první, druhé i třetí čtvrtině, ale v koncovce Klatovy zabraly a slavily důležité vítězství 75:71. „V neděli jsme čekali, co na nás soupeř vymyslí. Ale ono je to těžké - přes noc něco změnit, když se obě družstva dobře znají. My chtěli Domažlice uběhat, překvapit a zničit hned na začátku. Bohužel, to se nám nepodařilo," posteskl si Petr Fleisig, ale ještě pokračoval v hodnocení nervy drásajícího souboje.

BK Jiskra Domažlice - BK Klatovy (červení) 71:75.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Domácí tedy po celé utkání mírně vedli, až na dvě výjimky, a zdálo se, že oni budou tentokrát tím šťastnějším týmem. Ale jak jsem sliboval minule, že budeme bojovat jako lvi, tak to kluci do bezezbytku splnili! Ve 39. minutě jsme šli prvně do vedení 71:69. Potom přišly taktické fauly domácích, ale my je z trestných hodů trestali, těsné vedení udrželi a zvítězili," těšilo klatovského kormidelníka, který tentokrát soudce střetnutí pochválil. „Super, palec nahoru."

Klatovští se díky zisku plného počtu bodů v tabulce vyšvihli na sedmé místo, ale mají odložený zápas s béčkem prvoligové Lokomotivy Plzeň (hraje se 16. prosince v Klatovech - čas bude teprve upřesněn) k dobru. A pokud zvítězí, bodově se dotáhnou na aktuálně třetí Benešov. To by nebyly špatné Vánoce.

„Měli jsme několik zraněných a já měl obavy, jak to s Jiskrou zvládneme. Ale chlapi ukázali srdce, ukázali mi, jakým jsou skvělým kolektivem a proč mě stále drží u basketu. Proč? Protože jsem s nimi rád," rozplýval se spokojený Fleisig.

BK Klatovy (bílí) - BK Jiskra Domažlice 90:64.Zdroj: Jindřich Schovanec

Průběh utkání: 16:18, 33:33, 63:49. Rozhodčí: Koc, Kalabza. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 27, Faust 12, Kopecký, Pekárek, 23, Bureš 8, Kubát 5, Čiko 4, Vondra 11. Trenér: Petr Fleisig. Úspěšné trojky: 10. Trestné hody: 12/15 (80%). Ostatní výsledky 1. kola 2. ligy (skupina A): BŠ Slavia Praha - BK Beroun 108:65, Sokol Sršni Písek B - Tigers Basketball České Budějovice 108:84, SKB Rokycany - Lokomotiva Plzeň B 89:67, BC Benešov - BK Příbram 2000 88:77, TJ Sokol Kbely - BK Wolves Radotín 79:95.

BK Jiskra Domažlice - BK Klatovy (červení) 71:75.Zdroj: Jindřich Schovanec

Průběh utkání: 15:12, 36:31, 48:47. Rozhodčí: Blahout, Kočovský. Sestava a body BK Klatovy: Faust 16, Kohout 12, Čiko 6, Pekárek 16, Kopecký 8, Bureš 4, Kubát 10, Vondra 3. Trenér: Petr Fleisig. Úspěšné trojky: 7. Trestné hody: 10/17 (58,8%). Ostatní výsledky 12. kola 2. ligy (sk. A): BK Beroun - BŠ Slavia Praha 64:61, Lokomotiva Plzeň B - SKB Rokycany 94:70, Tigers Basketball České Budějovice - Sokol Sršni Písek B 72:82, BK Wolves Radotín - TJ Sokol Kbely 103:60, BK Příbram 2000 - BC Benešov 81:86.

2. liga basketbalistů, skupina A.Zdroj: ČBF

