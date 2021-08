Po vysokých porážkách se Srbskem a Maďarskem a jednoznačném vítězství nad výběrem Irska, si svěřenkyně trenéra Viktora Pruši poradily s Tureckem. Byť utkání nakonec skončilo opravdu velmi těsně, konkrétně výsledkem 60:59.

Česko vs. Turecko 60:59.Zdroj: CZ basketball

„Jednoznačně se zápas od zápasu zlepšujeme a jdeme nahoru. Hráčky se začínají víc vidět. Neměli jsme moc kempů, takže si to začíná sedat. Plus z holek spadla úvodní nervozita a strach, který byl vidět v úvodních dvou zápasech. Po Irsku to z holek spadlo a sebevědomí je správně nastavené,“ uvedl pro svazový web naprosto spokojený trenér českých nadějí Viktor Pruša.

Turnaj basketbalistky uzavřou v neděli od 17.30 hodin duelem s favorizovanou Litvou. Utkání se hraje opět v hale Základní školy Čapkova ulice v Klatovech.