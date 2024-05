/FOTOGALERIE/ Taneční skupina Diamond Dance Klatovy má za sebou pod vedením Adély Ženaté a její rodiny další soutěž v této taneční sezoně. Na konci první poloviny dubna se Západočeši zúčastnili semifinálového kola na palubovce plzeňské Lokomotivy. A na soutěži pod názvem Czech Dance Cup pohybově nadané děti z klatovského klubu zářily. „Zpětně jsme si tento den soutěže pojmenovali jako stříbrný, protože všechny naše choreografie si odvezly stříbro," jásala Adéla Ženatá, hlavní trenérka a choreografka agilního Diamond Dance Klatovy.

Diamond Dance Klatovy na taneční soutěži v Plzni. | Foto: Diamond Dance Klatovy

„Nejmladší děti (děti ve věku od 2,5 do 7 let - pozn. autora) s choreografií Klauníci s.r.o. se takto velké soutěže zúčastnily poprvé a šlo nám především o zkušenost z tanečního prostředí, proto jsme na soutěž s dětmi jeli i přes opravdu velkou marodku," připomněla Adéla Ženatá fakt, že z původních počtu pětadvaceti dětí jich nakonec v Plzni tančilo pouze patnáct.

FOTO, VIDEO: Diamond Dance Klatovy si vytančil dvě zlata a postup na mistrovství

V akci byla také skupina dětí ve věku od 7 do 12 let, která do Plzně jela pracovně pod názvem DĚTI A. „Děti se setkaly s opravdu skvělou konkurencí, a tak jsme výsledky moc nečekali. O to významnější pro nás bylo vyhlášení. S choreografií Co se děje v nebi? tak následovaly mladší kolegyně na stříbrné příčky," mohla být trenérka spokojená. „Naše juniorky s choreografií Styles si v letošní sezoně odvezli druhé místo už podruhé, což je krásné, jelikož jsou v kategorii juniorů většinou nejmladší," řekla spokojeně Adéla Ženatá.

Zdroj: Diamond Dance Klatovy

„Naše nejstarší tanečnice zvolili na soutěžní sezonu nepříliš typickou artovou choreografii a tak jsme se těšili, až ji s někým na soutěžních prknech posoudíme. Na první soutěži v sezoně k tomu ale nedošlo, jelikož kategorie malých skupin nebyla obsazená, a tak jsme čekali co přinese tato soutěž, protože kategorie dospěláků je vysoko na taneční úrovni. Nakonec jsme pokračovali na stříbrné vlně a přivezli si druhé místo," byla ráda hlavní tvář Diamond Dance Klatovy. „Na závěr soutěže jsme si zkusili naši vystupovací choreografii, kterou jsme na soutěž vzali jen na zkoušku, proto jsme rádi, že i v kategorie Fit dance si získali stříbro," doplnila ještě trenérka.

Šest choreografií, šest medailí. Klatovské tanečnice si podmanily Lokomotivu

Počínání klatovských tanečníků na soutěži v Plzni tak bylo více než úspěšné. „Radost se nám po soutěži zdvojnásobila, protože všechny naše choreografie postoupily na MČR, které se bude konat v červnu v Mladé Boleslavi. Chci svým jménem poděkovat všem dětem z klubu, které se soutěže zúčastnily a předvedly skvělé výkony. Dále pak děkuji všem rodičům, kteří nás podporovali v publiku, a nebo nám pomáhali v zákulisí. V neposlední řadě děkuji všem trenérům a trenérkám za jejich práci," dodala na závěr Adéla Ženatá.

FOTO: Děvčata z klatovské skupiny DIAMOND DANCE si vytančila zlato a dvě stříbra